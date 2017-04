Presentació del projecte d’Antoni Abad que representarà Catalunya a la Biennal de Venècia

S‘‘ha presentat Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede amb què Catalunya serà present per cinquena vegada consecutiva a la Biennal d’Art de Venècia, dins els Eventi Colateralli. Catalonia in Venice 2017. La Venezia che non si vede és un projecte d’Antoni Abad, comissariat per Mery Cuesta i Roc Parés, que es podrà veure als Cantieri Navali de Castello del 13 de maig al 26 de novembre d’aquest any. El projecte es basa en un mapejat sonor de la ciutat de Venècia a través de posts sonors que s’enregistren a l’app Blindwiki. Aquesta interpretació sensorial de la ciutat dels canals es fa col·laborant amb persones cegues o amb baixa visió, que utilitzen els sentits d’una manera diferent. Mitjançant l’intercanvi d’experiències i dificultats que tenen aquestes persones en la seva vida quotidiana, es desvelen formes urbanes menys evidents i es traça un nou mapa del territori públic útil per a tothom. La presentació ha anat a càrrec de l’artista i els dos comissaris juntament amb el director de l’IRL, Manuel Forcano, i el conseller de Cultura, Santi Vila.

Abad treballa amb comunitats digitals en què els telèfons mòbils tenen un paper important com a mitjà de comunicació social i elabora una cartografia sonora i geolocalitzada de Venècia a través de l’app BlindWiki creada per a les persones cegues, però accessible per a tot el públic des d’un telèfon mòbil. L’aplicació permet enregistrar i publicar impressions sobre qualsevol lloc de la ciutat i escoltar-les en qualsevol moment: una xarxa ciutadana que millora els serveis a la comunitat i alhora esdevé una xarxa internacional per compartir experiències, històries i pensaments sobre tot allò que no es veu.

La participació de Catalunya a la Biennale Arte 2017 esdevé una proposta per a la societat civil en què la investigació de la intel·ligència col·lectiva cerca l’accessibilitat universal i suggereix maneres alternatives d’ocupació d’espais públics, tant físics com digitals.

El projecte Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede s’articula en quatre moments: La realització de la nova app BlindWiki dedicada a l’esdeveniment. El muntatge de l’espai expositiu dels Cantieri Navali que ha concebut l’estudi de disseny català Avanti-Avanti Studio (especialitzat en design for all). La sortida en barca des del moll que hi ha davant mateix de l’espai expositiu per fer un recorregut dirigit per persones cegues i explorar la ciutat des de l’aigua a bord d’una «sampierota» de rems, l’embarcació tradicional amb voga veneciana (trajecte per a 4 passatgers, durada del trajecte d’uns 20 minuts). El seminari internacional «Cartographies of the Unseen» que tindrà lloc a la universitat Iuav els dies 15 i 16 de maig, coordinat per Mario Ciaramitaro, investigador de la Iuav, i Roc Parés, co-comissari del projecte català i investigador de la Universitat Pompeu Fabra, amb la participació d’artistes, acadèmics, activistes, professionals de l’accessibilitat i representants d’associacions de cecs.

Creada sota la direcció d”Antoni Abad i desenvolupada per Matteo Sisti i AKX, l’app BlindWiki s’adapta a les necessitats de les persones cegues i es pot instal·lar de forma gratuïta a qualsevol telèfon Android o iOS. Les gravacions s’han anat geolocalitzant des del mes de febrer durant les visites setmanals que l’artista ha coordinat amb l’experta en art i accessibilitat Valeria Bottalico. Principalment han participat en aquestes persones cegues conjuntament amb voluntaris d’associacions de ciutadans i estudiants de les universitats Iuav i Ca’ Foscari de Venècia.

De forma paral·lela, per apropar el públic a la BlindWiki, Abad ha dirigit un documental que ha realitzat Daniele Zoico —amb subtítols en italià, anglès i audiodescripció en italià i anglès — que es projectarà a l’espai expositiu.

El projecte també inclou la publicació d’un còmic tàctil, amb dissenys en relleu de Max (Francesc Capdevila, Premi Nacional de Còmic de l’Estat Espanyol, 2007) i amb un guió creat amb la col·laboració de participants cecs, sota la direcció de la co-comissària Mery Cuesta.

L’Institut Ramon Llull produeix i organitza la participació de Catalunya als Eventi Collaterali de la Biennal d’Art de Venècia des del 2009. L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona, que es dedica a promoure la llengua i la cultura catalanes a l’exterior. El projecte d’Antoni Abad, comissariat per Mery Cuesta i Roc Parés, el va seleccionar un jurat independent, presidit per Xavier Antich, a partir d’un concurs públic.

El projecte compta també amb la col·laboració d’espònsors com la Colección BEEP de Arte Electrónico-NewArtFoundation, el Departament de Cultura del Projecte de la Universitat Iuav de Venècia, l’escola ELISAVA-Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Fabulor, i és accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual gràcies a Museo per Tutti, un projecte de l’associació L’Abilità Onlus-Fondazione De Agostini.

Antoni Abad

Nascut a Lleida el 1956, viu i treballa a Barcelona. Del 2004 al 2013 ha centrat les seves activitats en l’execució de projectes de comunicació online per a www.megafone.net, a partir dels missatges enregistrats amb telèfons mòbils de diversos grups en risc d’exclusió a Brasil, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Espanya , Suïssa, Estats Units i el Sàhara algerià.

L’octubre del 2014 va començar a desenvolupar el projecte BlindWiki per a l’Acadèmia d’Espanya a Roma, un prototip de xarxa ciutadana online concebuda per a persones cegues o amb deficiència visual. Els participants fan servir els seus telèfons mòbils per fer gravacions d’àudio geolocalitzades i traçar així les seves experiències a la ciutat. Mitjançant l’aplicació BlindWiki es pot accedir des de qualsevol mòbil a totes les gravacions realitzades, tot reflectint el paisatge urbà tal com l’experimenten persones que han perdut la visió. El projecte promou la creació col·laborativa d’un mapa sensorial públic que també es pot estendre a altres ciutats. Diferents versions de la BlindWiki ja es van implementant a Sydney el 2015, a Berlín el 2016 i a Wroclaw, Polònia, el 2016.

L’obra d’Abad s’ha exhibit a les biennals d’art de Venècia, Itàlia, 1999; Lima, Perú, 1999; Sevilla, Espanya, 2004 i 2008; Mercosur, Porto Alegre, Brasil, 2009; Curitiba, Brasil, 2013, Berlín, Alemanya, 2016.

Abad també ha exposat en diversos centres europeus i nord-americans: Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1997 i 2008; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 1999; ZKM, Karlsruhe, Alemanya, 1999 i 2008; New Museum, of Contemporary Art, Nova York, 2001; Hamburger Bahnhof, Berlín, 2002; Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2003 i 2014; PS1, Nova York, 2003; Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2005; La Casa Encendida, Madrid, 2005; Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2006; Centro Cultural São Paulo, Brasil, 2007; Centre d’Art Contemporain, Ginebra, 2008; Matadero, Madrid, 2014; Laboratorio de Arte Alameda, México DF, 2014; i la Pinacoteca del Estado de São Paulo, Brasil, el 2015, entre d’altres.

El 2006 va rebre el Premi Nacional d’Arts Visuals de Catalunya, i el Golden Nica, en la categoria Comunitats Digitals del Prix Ars Electronica, a Linz, Àustria.







