Presentació del n. 30 de la revista Gavarres al Terracotta Museu

El dia 10 de març al Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà es va presentar el número 30 de la revista Gavarres, que incorpora el dossier “Rajolers i Terrissers”, un homenatge als artesans i als industrials de la terrissa, i a totes aquelles persones que han viscut i encara viuen d’aquest sector tan arrelat i tan important a les Gavarres.

El Terracotta de la Bisbal ha participat activament en la realització d’aquest dossier, on el conservador del museu, Xavier Rocas, a participat amb dos articles i amb la co-coordinació del dossier. Aquesta última tasca l’ha compartida amb Pitu Basart, director de la revista, i Joan Vicens, del Museu de la Terrissa de Quart. Aquesta col·laboració demostra l’estreta relació entre els dos museus de ceràmica més importants de la província de Girona.

En la presentació hi varen assistir més de 60 persones, que varen poder gaudir de la xerrada de l’historiador de la Bisbal, i col·laborador de la revista, Jordi Frigola. En la xerrada va destacar la figura de l’arquitecte neoclàssic Martí Sureda (L’Escala, 1822), que va dur a terme les famoses voltes de la Bisbal entre el 1854 i el 1860. Frigola va destacar-lo com un arquitecte pioner a l’hora d’aplicar la terrissa seriada en l’arquitectura.

També varen intervenir Pitu Basart, director de Gavarres; Xavier Rocas, conservador del Museu; i Lluís Sais, alcalde de la Bisbal d’Empordà. En l’acte també hi va haver un interessant diàleg entre els assistents i els oradors, on es varen tractar temes com els canvis en el sector al llarg dels anys i les seves dificultats actuals.

A la imatge, Pitu Basart, Jordi Frigola, Lluís Sais i Xavier Rocas.

Etiquetes: Revista Gavarres · Terracotta Museu