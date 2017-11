La Societat l’Amistat de Cadaqués acull l’11 de novembre, a les19 h, la presentació del llibre Narcís Monturiol i les pedres de l’infern de Sebastià Roig i Toni Benages de l’Editorial Males Herbes.

L’acte a càrrec de l’escriptor Jordi Casals comptarà amb la presència dels autors. L’editorial Males Herbes ha publicat un còmic que recupera a Narcís Monturiol com a heroi. No es tracta d’una novel·la gràfica inspirada en la vida de l’inventor; és una història d’aventures en què un Monturiol amb molts elements ficticis n’és el protagonista. Una idea original, uns personatges atractius, un dibuix molt aconseguit i un notable dinamisme. Uns requisits bàsics per a una història que pretén entretenir als joves i que, sens dubte, ho farà.

Etiquetes: La Societat l’Amistat de Cadaqués · Sebastià Roig · Toni Benages