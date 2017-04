El dia 22 d’abril a les 18.30 h. tindrà lloc a l’Espai Far, de la Pujada del Far de Sant Cristòfol, 2 de Vilanova i la Geltrú, la presentació del llibre El torb sobre el mar de Jeroni Muñoz Soler, editat per Onada Edicions. Intervindran Edmon Colomer, Jaume Carnicer i Jeroni Muñoz.

Etiquetes: El torb sobre el mar · Espai Far · Jeroni Muñoz