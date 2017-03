El dia 26 de març a les 12 h. tindrà lloc al Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar la presentació del llibre Dimensions XX. Genealogies d’anonimat. Art, recerca i docència. Volum II, a càrrec d’Eulàlia Grau Costa i Joan Miquel Porquer, acte que acompanya l’exposició Genealogies. Caricies de pell girada, on hi participen artistes, estudiants i exalumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, així com els autors del llibre.

Etiquetes: Eulàlia Grau · Joan Miquel Porquer