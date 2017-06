Presentació del llibre “A chupar del bote” de X. Berenguer al Círculo de Bellas Artes

annaïs miró

El dia 15 de juny a les 13h. es presentarà el llibre fotogràfic A chupar del bote de Ximo Berenguer. Serà a la Sala de Juntes del Círculo de Bellas Artes de Madrid, dins el programa PhoEspaña 2017. Amb textos de Manolo de la Mancha i Horacio Fernández, el llibre de Berenguer ha estat editat per l’Editorial RM, porta un títol extret de l’espectacle que es representava en el popular music-hall barceloní El Molino a meitat dels anys setanta. El llibre, a més, constitueix la recuperació de Ximo Berenguer (1946–1977), una figura de la fotografia espanyola fins ara pràcticament desconeguda. Valencià d’origen, Berenguer es va traslladar a Barcelona per cursar els seus estudis. Allà hi va viure l’agitació dels darrers anys del Franquisme i els primers de la Transició, participant en l’efervescència dels moviments contraculturals i en l’aparició de noves expressions artístiques com el còmic, la fotografia i el vídeo alternatiu. Amb el reportatge realitzat durant un lapse de tres anys a El Molino, Ximo Berenguer va composar una maqueta que volia proposar a l’Editorial Tusquets per a la seva mítica col·lecció “Palabra e Imagen”. El treball de Berenguer fa una radiografia poètica d’El Molino, dels seus protagonistes sobre l’escenari però també entre bambolines, del públic, del singular edifici del famós Paral·lel barceloní. El text, signat amb el pseudònim Mano lo de la Mancha, podria deure’s a l’afilada ploma de Manolo Vázquez Montalbán tot i que l’autoria no pot acreditar-se amb certesa.

Publicar hoy A chupar del bote representa no sólo contribuir al justo reconocimiento del talento de un valioso fotógrafo sino también ofrecer al público una obra que con el tiempo ha madurado y se revela en la actualidad como un magnífico documento artístico y sociológico de una época crucial de la historia reciente de España.

