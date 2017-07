Presentació del documental “La vida secreta de Portlligat. La casa de Dalí”

S’ha presentat el documental La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí a la Sala Art i Joia de Cadaqués. És un projecte audiovisual produït per la Fundació Dalí i realitzat per DocDoc Films en què a través de la casa de Portlligat se’ns convida a fer un viatge per la vida i l’obra de Salvador Dalí.

A l’acte hi han participat Marga Figueras, regidora de cultura de l’ajuntament de Cadaqués, Montse Aguer, directora dels Museus Dalí i guionista del projecte, Lluís Peñuelas, secretari general de la Fundació Dalí, i David Pujol, de la productora DocDoc Films, que és director i també guionista del documental.

La casa de Salvador Dalí, l’única residència i taller estable que va tenir, ens serveix de fil conductor per explicar la seva vida i obra, una biografia i una creació que recorren tot el segle XX. Aquest documental ens permet també destacar la forta vinculació del pintor amb el paisatge de Cadaqués, Portlligat i el cap de Creus, un paisatge del qual s’amara, que el condiciona i determina. I alhora explicar aspectes més desconeguts de la seva biografia, especialment les relacions amb el seu pare i la seva germana i primera model, Anna Maria, relacions que ens ajuden a entendre determinats aspectes de la seva obra. Conèixer la casa-taller de Portlligat és conèixer més íntimament Salvador Dalí.

Després del documental Dalí, la darrera gran obra, on ens endinsàvem en els enigmes de l’última gran obra de l’artista, el seu Teatre-Museu de Figueres, continuem amb la segona part del que serà una trilogia -que inclourà també el Castell de Púbol-, en què anem descobrint la biografia i l’obra de Dalí interrelacionades amb la seva casa de Portlligat, l’únic taller que mai va tenir, i amb el seu paisatge, un paisatge que el condiciona i inspira. Una vegada més, és el mateix Salvador Dalí qui ens va guiant per aquest viatge vist des d’una geografia molt particular.

Montse Aguer destaca que l’objectiu d’aquest projecte és “donar a conèixer la casa-taller que és refugi de l’artista i de Gala, que es troba immersa en l’únic paisatge on té raó de ser: el de Portlligat, Cadaqués i Cap de Creus. Un paisatge que estimula el pintor, fins i tot m’atreviria a dir que li dóna identitat. Dalí s’hi identifica totalment. La casa, que tota ella és taller, és clau per entendre la cosmogonia daliniana. És el lloc on experimentar però també el lloc sagrat on practicar diàriament, obsessivament, la cerimònia de l’art. L’art, l’opció vital de Dalí, la seva passió”.

Per la seva banda, David Pujol declara “volia mostrar Dalí al seu taller. El pintor al seu sancta sanctorum. L’home en el seu hàbitat. I Gala. I una biografia plena, com totes, de matisos i de ruptures. Des de ruptures familiars fins a ruptures tan cruentes com les guerres. Volia plasmar la basculació constant entre quotidianitat i exili, entre interior i exterior, entre intimitat i extraversió”.

El 14 de juny passat, el documental va guanyar el premi d’Or l’AVICOM (secció audiovisual de l’ICOM) en la categoria de llargmetratges de museus.





Etiquetes: Portlligat · Salvador Dalí