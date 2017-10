Presentació de Paper Engomat a Kir Royal

El dia 6 d’octubre a les 20.00 h. a la galeria Kir Royal (Carrer del General Pardiñas, 52, Madrid) es presentaràn els dos últims números de Paper Engomat, la revista-objecte que té com a contenidor un paquet de cigars. El número 10, “Silencis i ressonàncies”, és un projecte comissariat per Lola Barrena que compta amb la presència de Bea Padró i Israel Reis, Nicole Delgado, Atilio Doreste, Masu Fajardo, Sara Garsia, Marta Pina, Alexander Rius i Racso Zehcnas. El número 11, titulat “Good As You“, és dirigit per Carmelo Gabladón i proposa als seus artistes una reflexió sobre l’estereotip gai. Hi participen Javi Moreno, Eduardo Hurtado, Pepe Miralles, Fernando Bayona, Alonso Mena, Joaquín Artime i el mateix Carmelo Gabaldón. Com a novetat, Jesús Alcaide escriu un text per a l’ocasió.

El número 10 de Paper Engomat està a cura de la comissària Lola Barrena. “Silencis i ressonàncies” tracta tots dos conceptes com les dues cares d’una mateixa moneda que en girar es converteix en esfera. La ressonància és la prolongació d’un so i el silenci el fluid que es deixa contaminar. Ple i buit s’articulen a l’uníson en un exercici de simbiosi que transfigura l’espai sense possibilitat de tornada. Sona, ressona, reconverteix, reinterpreta, reinventa: de la quietud a l’ona expansiva.

L’experiència en primera persona o participar de l’aliena és també part d’aquesta ressonància, per ventura transformada en silenci, com passa amb les peces de Masu Fajardo i d’Alexander Rius. A l’íntim quotidià s’expressa Nicole Prim, en un joc a dues bandes entre el temps i el silenci. Bea Padró i Israel Reis s’endinsen en el soroll de la imperfecció; Marta Pina, en el silenci fet callar. Sara Garsia entrecreua en el buit i construeix nous relats, i Atilio Doreste evidència amb la vivència, el so que ressona en l’espai erm. Mentrestant, amb Racso Zehcnas tot ressona.

El número 11, el més ambiciós de Paper Engomat fins a la data, es titula Good As You i el dirigeix ​​Carmelo Gabaldón. “El sistema ‘normatiu’ dominant ha convertit el terme ‘gai’ en una eina per capitalitzar les identitats”. Què fer ara que denominar GAY referència de manera inevitable a un imaginari determinat en el qual cossos perfectes són conreats per l’hedonisme. On ubicar quan no compleixes els paràmetres dictats des de la “homonorma dominant”.

Fernando Bayona enfoca la seva atenció en els camps d’internament per a homosexuals durant el període nazi. Pepe Miralles incideix sobre la incomoditat que pateix qui és maricon. Joaquín Artime realitza 100 retrats sobre mirall de 100 personatges històrics gais, per emmirallar en el seu interior. Eduardo Hurtado reverteix un conflicte personal passat a través d’un enunciat contundent. Alonso Mena busca a instagram amb el hastag #gay 100 homes preparats per a ser consumits. Javi Moreno fereix amb una transparència punxant. Carmelo Gabaldón retrata 100 homes gais de València lliures de tot estereotip.

Per primera vegada s’inclou un text d’un crític i comissari en un nombre de Paper Engomat, pràctica que es vol continuar en el futur. En aquest cas s’ha convidat Jesús Alcaide, que ha sorprès amb un contingut que es converteix en un llistat de referents.

Paper Engomat és un projecte que compta ja amb catorze edicions, entre les quals es troben tres números especials i dos comissariats. En general, l’edició de cada número es lliura a un artista per, a partir dels conceptes i fonaments amb els quals treballa, buscar creadors disposats a col·laborar / jugar construint una peça de butxaca que pugui oferir un nou punt de vista a la seva investigació. Es presenta com un exercici obert, experimental.

L’esdeveniment d’aquest divendres 6 d’octubre tindrà lloc a Kir Royal Gallery, espai que des de novembre de 2016 es troba a Madrid després de cinc anys de trajectòria a València. La galeria té com a objectiu reflectir l’art del nostre temps, adaptant-se a les inquietuds del públic i els canvis continus en el sector de l’art. Amb aquest objectiu, es val d’un equip d’artistes nacionals i internacionals passant per artistes joves i mid-career que treballen amb diferents llenguatges i tècniques.

Etiquetes: Kir Royal · Paper Engomat