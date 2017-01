Premis Lux 2016 de fotografia

Els Premi LUX, els guardons de més rellevància en l’àmbit professional en fotografia nacional, celebren la seva XXIV edició. L’exposició LUX 2016 amb les obres guanyadores es podrà veure en primícia a EFTI del carrer Fuenterrabia 4, 6 i 13 de Madrid del 13 de gener al 19 de febrer.

L’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya va crear el 1993, per reconèixer les millors obres fotogràfiques, el premi LUX i al llarg de tots aquests anys ha aconseguit posicionar-se com el referent de la fotografia professional a Espanya.

Més de 25.000 fotografies i prop de 3.200 fotògrafs s’han presentat des de la primera edició i 280 fotògrafs han aconseguit el trofeu LUX or, plata o bronze. Al cinema els Goya i a la fotografia els LUX, una mostra d’allò més destacat en el panorama fotogràfic actual fet a casa nostra.

En aquesta edició s’han presentat 1.666 fotografies. El jurat ha estat integrat entre d’altres pels fotògrafs Ouka Leele, Carlos Spottorno, Josep Maria de Llobet o Pau Estevez i professionals del món de la imatge de reconegut prestigi com la presidenta de PhotoEspaña María García Yelo o el director artístic Ricardo Feriche entre d’altres.

Els guardons estan classificats en 11 categories: reportatge social, projecte personal, retrat, naturalesa, arquitectura, bodegó, reportatge documental, júnior, industrial, moda i publicitat.

Els Guanyadors dels Premis LUX 2016 són:

Categoria Publicitat

LUX Or: Pep Àvila per la seva obra “Marques permanents. Abús infantil ”

LUX Plata: Eduardo Díaz Bourgeot per la seva obra “Opel safety distance control”

LUX Bronze: Pep Àvila per la seva obra “Touch keeps you alive”

Categoria Moda i Bellesa

LUX Or: Irene Sekulic per la seva obra “Morozka”

LUX Plata: Bunch of Sox per la seva obra “Pink Heat”

LUX Bronze: Bunch of Sox per la seva obra “GEOMETRIX”

Categoria Reportatge documental

LUX Or: Rafa Fierres per la seva obra “A tot Sant Martí li arriba el seu porc”

LUX Plata: Ana Cruz Fernández Rodríguez per la seva obra “La minopatía”

LUX Bronze: Marina Serrano Escobar per la seva obra “Incubarte”

Categoria Bodegó

LUX Or: Adolfo Enríquez per la seva obra “Fish”

LUX Plata: David Barra de David barra Studio per la seva obra “Pastas Gallo”

LUX Bronze: Nyaki Xarnach per la seva obra “Carnival face trip”

Categoria Retrat

LUX Or: Irene Bel per la seva obra “Duel”

LUX Plata: Gonzalo Puertas Ortiz per la seva obra “Renaixement”

LUX Bronze: Kiku Piñol per la seva obra “Això no és Amèrica”

Categoria Projecte Personal

LUX Or: Vermell Sache (Rosa Isabel Vázquez i José Antonio Fernández) per la seva obra “DAI”

LUX Plata: Oliver Haupt de The Unknown Artist Studio per la seva obra “Head under”

LUX Bronze: Jaume Llados Guasch per la seva obra “Globs”

Categoria Arquitectura i Interiorisme

LUX Or: Mikel Muruzabal per la seva obra “Benidorm sèries”

LUX Plata: Simón García per la seva obra “Oculus”

LUX Bronze: Pere Benitez Ortega per la seva obra “Quan l’arquitectura es converteix en música”

Categoria Paisatge Natura

LUX Plata: Cristobal Serrano per la seva obra “Deadly Fate”

LUX Bronze: Juan Gil per la seva obra “Haikus”

Categoria de Reportatge Social

LUX Or: Juan Luis Limeres

LUX Plata: Juan José González Vega per la seva obra “La casa del nuvi”

LUX Bronze: Jordi Farrés Garcia per la seva obra “Albert & Assi”

Categoria Industrial

LUX Or: David Barra de David barra Studio per la seva obra “Black on white”

LUX Plata: Fuco Reis per la seva obra “Espina i dofí”

LUX Bronze: David Barra de David barra Studio per la seva obra “La Carretó”

Categoria Junior

Premi Junior: Carlos Cabrera Hisado per la seva obra “1969”

Menció LUX Junior: Maria Eugenia Camogli Silva de la Riestra per la seva obra “Distopia”

Menció LUX Junior: Daniel Iglesias Jäckle

A les imatges, a dalt, Això no es Amèrica de Kiku Piñol i a sota, Incubarte de Marina Serrano.





Etiquetes: Premis Lux 2016