“Pre-Text. Més enllà de la paraula” de Claudio Zirotti a la Fundació Frax

La totalitat de la sala Pere Delso de la Fundació Frax, acull fins al 7 de gener la mostra pictòrica Pre-Text. Més enllà de la paraula, una proposta de l’italià Claudio Zirotti comisariada per Nativitat Navalón, en la qual la paraula pren força a través de la pintura.

Es tracta d’una proposta de formes, signes i gràfics que a poc a poc s’acosten al ritme musical. Traços cal·ligràfics que es dibuixen com sons ràpids o lents, relaxats o vigorosos. Ritme, cadència, repeticions regulars i irregulars.

Com assenyala Navalón, “el que ens atrapa precisament dels quadres de Zirotti no són directament les referències, ni la seva estructura, sinó més aviat la percepció que ens ofereix el propi text allà representat: colors, formes, personatges que apareixen i desapareixen, històries més enllà de la narració. La visió de la coreografia i posada en escena ens permet recórrer, saltar, descobrir, abstreure’ns i tornar a submergir-nos en un profund esquinçament que imprimeix el propi llenç i no la simple temporalitat de la seva lectura “.

A la inauguració van assistir la regidora de Cultura de l’Alfàs del Pi, Mayte García, Esperanza Durán de Fundació Frax, els artistes Horacio Silva, Jarr, Daniel Tejero, Francisco Sebastián Nicolau i Nativitat Navalón, el fotògraf Eduardo Peris, la interiorista Amelia Delhom , Miguel Castell de Galeria Cuatro amb Fàtima Luque, Miguel Piqueras de Vagi Godella, el dissenyador Omar Daniel, Phillipe Massiot, Pascal Chanferel, Josep Lozano, Trini García i Adriano Zirotti entre d’altres.

Claudio Zirotti (Mòdena, 1952) va treballar en els anys setanta amb Federico Fellini, al diari satíric romà “Marc Aurelio”. Des de llavors, ha recorregut professionalment diversos països, fins aconseguir la gran força expressiva que marca la seva base i autenticitat.

