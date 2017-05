Pràctiques arqueològiques a la vil·la del Collet

L’Institut Puig Cargol de Calonge-Sant Antoni ha establert una col·laboració amb el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, per tal que una trentena d’alumnes voluntaris de l’institut realitzin pràctiques a la vil·la romana del Collet.

El jaciment, situat en una petita elevació molt propera a l’actual línia de costa constituïa en època antiga una petita península que s’endinsava dins el mar, al damunt de la qual es va construir la vil·la. Fa alguns anys, en un espai molt proper es va excavar una important terrisseria romana, dedicada a la fabricació d’àmfores pel transport i comercialització de vi. La zona actualment en estudi constituïa la residència del propietari de la terrisseria.

L’objectiu és apropar els estudiants al món de l’arqueologia i al treball de camp, però sobretot, acostar-los al seu patrimoni, per tal que el valorin i aprenguin a protegir-lo i conservar-lo. Aquestes pràctiques es desenvoluparan al llarg de la segona setmana del mes de maig, a les tardes, per no afectar els horaris lectius.

La col·laboració coincideix amb la nova campanya d’excavacions arqueològiques de quatre setmanes, iniciada el 2 de maig, fruit d’un conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Calonge i el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, i que s’integra en el marc del programa quadriennal de projectes de recerca en arqueologia impulsats i subvencionats per la Generalitat de Catalunya. En l’actual campanya hi participen estudiants de postgrau i màster de la Universitat de Girona dirigits per Lluís Palahí.

Paral·lelament als treballs arqueològics es realitzaran les tasques de restauració del paviment de mosaic trobat durant la campanya del 2016. Aquest serà extret i restaurat a laboratori, sota la direcció del restaurador David Mallorquí, col·locant-lo sobre una superfície portàtil que ha de permetre posteriorment la seva reubicació in situ o la seva exposició en un espai adequat.

