“Poesia muda” a l’Espai Espositiu

Poesia Muda s’inaugura el dia 12 de gener a les 20:00 h. a l’Espai Expositiu (carrer Loreto i Chicote 4, Malasaña, Madrid), i es prolongarà fins al dia 3 de marzo. La mostra es titula Poesia muda, citant Leonardo da Vinci, buscant que el títol en si mateix ja sigui una oda a la pintura. La Pintura. Amb majúscula. Una de les expressions artístiques més antigues, que ha sabut reinventar-se i envellir sense arrugues.

Amb aquesta reflexió vam anunciar la nostra propera exposició, dedicada a la Pintura en estat pur. En aquesta ocasió portem obra de tres pintors espanyols de diferents generacions:

Golucho (Madrid, 1949). Referent internacional dels nous realismes contemporanis, la seva obra reflecteix una enorme autoexigència, autenticitat i genialitat. Obres mestres que ens complau exposar, que emocionaran al nostre públic i als nostres artistes, que han admirat les seves obres i après d’elles. Golucho va crear un llenguatge personal que va culminar en el naixement de nous escenaris per a la nova figuració, i va formar part de la generació de la Gallina cega, amb Antonio López i altres tants artistes.

Paco Lafarga (Saragossa, 1977). La generació intermèdia. Amb un realisme gairebé dramàtic, hem volgut incloure la seva obra d’enorme càrrega psicològica, on els cossos es mostren amb total naturalitat, crus com la vida, en la seva manifestació infantil o adulta. Escenaris quotidians o extrets de l’imaginari d’un nen. Per a nosaltres, un equilibri perfecte entre el realisme contemporani i la figuració més actual.

Ignacio Estudillo (Jerez de la Frontera, 1985). Segons les seves pròpies paraules, ‘Hem arribat a un terratrèmol que sacseja el món de les imatges, el qual fa que el llenguatge visual evolucioni d’una manera absurda’. Per a l’artista, en una època saturada d’informació visual, és fonamental tornar a recórrer les visions que ja estan impulsades. Per això estudia i cerca les vies per les quals la pintura mostra la seva major potencialitat com a llenguatge contemporani, per crear el diferent, el nou. Amb Estudillo incorporem a aquesta mostra unes obres que funcionen com a segell d’identitat d’una nova generació de pintura figurativa.

A la imatge, obra de Golucho.

