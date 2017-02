Piramidon exposa “Venien de lluny”

Piramidon, Centre d’Art Contemporani de Barcelona presenta del 7 de febrer al 17 de març del 2017 Venien de lluny, amb Chami An, Marc Badia, Lluc Baños, Eliana Beltran, Marco Casella, Clara Cortés, Mar Cubero, Sergio D. Loeda, Ana de Fontchea, Gillermo Enfermo, Patricia Fernández, Federico García, Ariadna Goñi, Cristian Herrera, Israel Larios, Mercedes Mangrane, Miquel Marina, Filippo Marzocchi, gianfranco Mazza, Jan Monclús, Marco Noris, Estela Ortiz, Mattia Pajè, Antonio R. Montesinos, Milena Rossignoli, Francesc Ruiz Abad i Aldo Urbano.

Venien de lluny es una exposició que utilitza la metàfora dels diferents agents artístics com cossos que graviten al voltant d’espais expositius o centres de producció, posant la construcció del fet artístic com un sistema de relacions orbitals on l’acumulació de capital simbòlic actua com a nucli gravitatori.

