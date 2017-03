Pintura xinesa amb Golucho a la Sala de la Unió Alcoiana Seguros

annaïs miró

L’Estudio Casa del Pavo en col·laboració amb The International Arts & Culture Group (TIAC) imparteix un curs de pintura a nivell internacional per a importants artistes xinesos a càrrec de Golucho, un dels artistes espanyols més representatius del Nou Realisme i reconegut internacionalment. El curs consisteix en 5 dies de classe i una exposició a la Sala de Unión Alcoiana. Al final del curs els artistes viatjaran a Madrid per assistir al curs d’Antonio López García. Com a clausura dels cursos, el 26 de març es realitzarà una exposició conjunta a Madrid. Del 22 al 24 de març, a la Sala d’exposicions cedida per la Unió Alcoiana Seguros es podrà veure la mostra Realismo y arte figurativo chino con Golucho. Miguel Àngel Mayo, Golucho, neix a Madrid el 1949, és pintor de gran autoexigència, la seva trajectòria destaca per la manca de contaminacions ni concessions a l’art mercantilitzat. La seva obra és un referent dels nous realismes contemporanis. El seu món se centra bàsicament en l’ésser humà i l’estat de les ànimes, i en com aquest estat es manifesta en allò purament corporal i fisic. Per això escull personatges intensos, marcats per la vida, d’enorme poder comunicador. Els hi practica un retrat generalment cruel i fortament singularitzat, amb una tècnica molt complexa, on la pròpia recerca es converteix en un nou tipus de virtuosisme i emocionant aventura. Fa servir el suport com un element més de la pintura, trencant-lo, alterant-lo o superposant capes. La creació és per a ell un periple de patiments, justificat pel naixement feliç de l’obra acabada, elevada ja gràcies a la seva qualitat a cotes altíssimes.

Etiquetes: Estudio Casa del Pavo · Golucho · pintura xinesa · Sala d'exposicions Unió Alcoiana Seguros · TIAC