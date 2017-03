Pintura i performance de Donna Huanca a Travesía Cuatro

La galeria Travesía Cuatro presenta Lengua de Bartolina Sisa, la primera exposició de l’artista Donna Huanca a Espanya, que explora el territori del cos en la seva doble condició de superfície i matèria, elements complementaris de què se serveix per construir una arquitectura de moviment i presència.

L’obra de Donna Huanca (Chicago, 1980) utilitza una cosmètica que té molt de pintura gestual i que funciona com a instrument per a la transformació. En les seves performances hi ha intèrprets pintats de cap a peus que es desplacen immersos en un estat de trànsit seguint una mena de coreografia glacial. Huanca recorre a formes estètiques com el camuflatge, la simulació i la fusió en una poètica que vincula pintura, escultura i performance; una posada en escena per representar un assaig sobre la fragmentació de la identitat.

Les escultures totèmiques de Huanca combinen materials que destaquen per les seves qualitats tàctils, teixits de fibra natural i sintètica, així com artefactes culturals que perden la seva funció original i són recol·locats per crear una composició descontextualitzada. Partint del cos i de la seva armadura, Huanca revela la naturalesa atàvica del vestit en la seva relació amb el cos com a forma immanent de transmissió cultural.

Lengua de Bartolina Sisa dóna continuïtat a una línia estètica que ha caracteritzat l’obra de l’artista en els últims anys. L’exposició es pot visitar a la galeria Travesía Cuatro (c/ Fernando VI, 11 – 4º D Madrid) fins al 29 d’abril.

