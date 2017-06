“Pintan oros” de Nacho Zubelzu dona el tret de sortida al SIANOJA 2017

Pintan oros és una exposició de fotografia i una instal·lació de Nacho Zubelzu, que s’inaugura a la sala Turismo de Noja el 22 de juny. Es tracta de la primera de les activitats i exposicions programades pel SIANOJA 2017, Simposi Internacional d’Artsites a Noja, i coincideix amb el dia de presentació a les autoritats i a la premsa d’aquesta trobada.

L’exposició forma part d’un projecte inspirat en el Kintsugi, paraula japonesa que significa art de fer bell i fort allò fràgil. I ho fa omplint les esquerdes d’objectes trencats amb or, que així adquireixen major fortalesa i bellesa. Zubelzu ha volgut manipular espais oblidats i deteriorats convertint-los en or; ha recorregut milers de quilòmetres, armat amb la seva càmera i pinzells, pintant amb pa d’or terres, volcans, llacs, muralles, cabanes i després fotografiant-ho. Aquestes fotografies, o orografies com Zubelzu les anomena, fetes per Sud-amèrica, Àfrica, Àsia, Europa i Espanya, són també un recorregut pel planeta terra, un art que transforma l’espai, una mena de prospecció arqueològica que recupera la memòria; un acte molt especial de conservació i reciclatge.

Un gran acoblament de troncs daurats que sorgeix d’un marc buit a la paret, és la instal·lació, d’especial bellesa, que completa aquesta exposició, oberta al públic fins al 22 de juliol.

Nacho Zubelzu, (Reinosa 1966) és un artista multidisciplinari, gran dibuixant, explorador incansable d’expressions i sensibilitats, que amb una mirada sempre posada en la naturalesa, va transformant-se i transformant l’art, l’espectador i l’entorn .

