“Piggy”, de l’obsessió per l’higiene a la pèrdua d’identitat de l’art

natàlia lloreta

El vestíbul de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida acull, del 21 d’abril fins al 31 de maig, l’exposició Piggy, una (re)visió, basada en el projecte homònim de Jaume Parera de l’any 2003, a cura de la crítica d’art i comissària independent, Mercè Alsina.

Amb paraules de la pròpia Alsina, “mostrar el projecte de Jaume Parera, era una ocasió per reprendre el debat sobre l’ordre i el caos que l’artista plantejava a través de la personificació d’un subjecte en una lluita inútil contra els agents patògens; concretament, considerant oportú tractar el tema de l’asèpsia com a deshumanització, la paradoxa que el personatge Piggy posava de manifest”.

L’any 2003, Parera parlava del seu treball com a crítica a la necessitat i obsessió per la neteja domèstica i la neteja que embruta o el plaer de netejar allò realment brut. En el replantejament del projecte per adaptar-lo a l’exposició actual, Parera inicia un procés de revisió a través del qual s’ha produït una translació de la dialèctica asèpsia/infecció a la naturalesa de l’obra d’art com a producte cultural. Piggy esdevé el paradigma d’obra d’art en trànsit, amb la pèrdua de referencialitat que assumeix quan renuncia a la seva solidesa concpetual i ontològica.

Les diverses sèries de dibuixos que conformen aquesta (re)visió de Piggy apareixen com a aparells del projecte per tal de pensar i desenvolupar l’obra mateixa. Un instrument que li sostrau la naturalesa permanent i definitiva. Piggy (2016) és una descomposició de Piggy (2003) que en mostra els detritus i les noves projeccions.

