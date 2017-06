“Pietat i terror en Picasso” al Museu Reina Sofia

“Pietat i terror en Picasso” es pot veure al Museu Reina Sofia de Madrid fins al 4 de setembre del 2017.

El Museu Reina Sofia organitza, amb motiu del 80è aniversari de la creació del Guernica (1937), de Pablo Ruiz Picasso, i de l’arribada de l’obra a les seves sales fa 25 anys, Pietat i terror en Picasso. El camí a Guernica. El museu presenta una meticulosa selecció de prop de 180 obres que resulten fonamentals per articular i entendre el discurs de l’exposició. Destaquen obres com ara Les tres ballarines (1925), de la Tate de Londres, o l’escultura Dona al jardí (1930), del Museu Picasso de París. Vingudes des de Nova York, es poden contemplar Dona pentinant-se (1940), del MOMA; Nu dempeus al costat del mar (1929), del MET, o Mandolina i guitarra (1924), del Museu Salomon R. Guggenheim, i Monument: cap de dona (1929) d’una col·lecció particular.

En aquesta exposició, distribuïda en deu sales, el Guernica és l’epicentre al voltant del qual orbiten altres peces anteriors i posteriors de Picasso que ens donen les claus necessàries per analitzar les transicions artístiques i vitals de l’artista i que serveixen per arribar a la conclusió que no hauria existit aquesta obra sense els singulars experiments anteriors.

A la imatge, detall de Picasso. Dona pentinant-se, 1940. The Museum of Modern Art, NY. @ Sucessió Picasso.

Etiquetes: Guernica · Museu Reina Sofia · Picasso