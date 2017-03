“Picasso. Retrats” al Museu Picasso

Del 17 de març al 25 de juny del 2017 de Museu Picasso de Barcelona presenta Picasso. Retrats, comissariada per Elizabeth Cowling.

Aquesta exposició posa de manifest la importància del retrat en l’obra de Picasso. S’han reunit més de 80 obres de col·leccions públiques i particulars que revelen els mitjans tècnics i el ventall d’estils que va conrear Picasso per a representar aquest gènere, que sempre va ocupar un lloc important en el seu art.

L’exposició explora els paràmetres establerts del retrat que Picasso redefineix al llarg de la seva vida i el lloc que ocupa la caricatura en els seus retrats. A diferència del caricaturista professional, que acostuma a tenir com a objectiu personatges públics, els subjectes de Picasso eren gairebé sempre amics seus i persones del cercle familiar. D’aquesta manera hi trobem representats Dora Maar, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Nusch Éluard, Françoise Gilot, Max Jacob, Lee Miller, Fernande Olivier, Jacqueline Roque, Olga Khokhlova, Jaume Sabartés, Erik Satie, Igor Stravinski, Miguel Utrillo i Marie-Thérèse Walter, entre d’altres. Atès que pràcticament cap dels seus retrats provenia directament d’un encàrrec, Picasso se sentia lliure per representar i interpretar els seus subjectes.

Picasso té un do precoç per suggerir caràcter i humor i, al mateix temps, representar de manera fidedigna els retratats. A pesar de la seva originalitat, Picasso es manté sempre en constant diàleg amb l’art del passat, utilitzant formats i postures amb al·lusions subtils a obres dels grans mestres. Aquestes referències es reflecteixen en la seva visió personal de la tipologia física, la personalitat o la relació amb ell dels retratats.

Etiquetes: Museu Picasso · Picasso. Retrats