PhotoAlacant, IV Festival Internacional de Fotografia

PhotoAlacant és en la seva quarta edició un dels referents culturals anuals de la ciutat d’Alacant, i tal com s’ha afirmat durant la seva presentació. Durant la presentació el regidor de Cultura d’Alacant ha reiterat la seva satisfacció per poder col·laborar un any més amb un festival “tan exemplar com PhotoAlacant que permet professionalitzar el sector i difondre la cultura per tots els barris de la ciutat”. “PhotoAlacant vola en el radar dels esdeveniments de primera categoria de fotografia nacional i internacional” ha afirmat.

El representant del Banc Sabadell ha mostrat el seu agraïment per poder participar un any més en “un dels festivals de fotografia referents en l’àmbit provincial”. De la mateixa manera “ha volgut felicitar els organitzadors i artistes que fan possible un esdeveniment d’aquesta magnitud”.

PhotoAlacant és un festival que ha vist incrementat de manera gradual l’interès del públic per les activitats que es duen a terme durant més d’un mes i això és possible “un cop més gràcies a la col·laboració per part d’un gran nombre d’institucions i persones com la Regidoria de Cultura que han apostat des del primer moment per això”, ha assenyalat Spinelli.

A partir d’una iniciativa de les associacions ASAIC (Associació d’Autors Independents Contemporanis) neix PhotoAlacant, un esdeveniment que, des d’una disciplina tan notòria i contemporània com la fotografia, proposa ser la primera trobada en què col·laboren les més destacades institucions (públiques i privades) que participen de la vida cultural i artística de la ciutat.

Aquesta quarta edició del Festival internacional de Fotografia tindrà per títol: Inside/Outside. La temàtica d’enguany enfoca el festival en les psicològiques del paisatge. Des de les fotografies més personals (paisatges personals) a les estructures clàssiques del paisatge, es passa per un sense fi d’opcions estètiques i ideologies que elucubren les diferents realitats que manifesta l’artista i l’entorn en què se subscriu. El que marca sens dubte el principi de qualsevol procés creatiu. Photoalacant se celebrarà de l’1 de març al 2 d’abril del 2017, comptant amb diferents alternatives que abordaran la fotografia des d’exposicions, projeccions, intervencions urbanes, maratons fotogràfics, activitats, conferències, tallers, etc.

A la imatge, Daniel Simón, al costat de Leónidas Spinelli, director de PhotoAlacant i José Manuel Fuentes Cortés, director Oficina Principal d’Alacant de Banc Sabadell.

Etiquetes: IV Festival Internacional de fotografia d'Alacant · PhotoAlacant