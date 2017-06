Permafrost fa sonar la terra

Els artistes Adam Basanta i Gil Delindro presenten el 28 de juny de 2017 a partir de les 17 h. el resultat del seu mes en residència a Laboral Centre d’Art i Creació Industrial, Els Prats 121 de Gijón, en el context de la Xarxa Europea de Creació Audiovisual Contemporània (ENCAC). La instal·lació sonora, realitzada amb materials orgànics congelats i dispositius digitals, és una experiència única que només es podrà veure durant unes hores.

El seu projecte té com a eix central el concepte geològic del permafrost, una capa de la terra la temperatura es troba sempre en el punt de congelació de l’aigua, o per sota d’ell. En aquest projecte, la congelació és una manera conceptual per “retenir” la matèria en el temps.

En aquesta instal·lació, diversos blocs de terra congelada pengen del sostre de la sala. Els fragments cauen contínuament sobre una membrana sensible connectada a un programari que interpreta l’impacte, el temps, el pes i el desplaçament dels trossos de terra que es desprenen, creant una peça sonora en temps real.

La instal·lació confronta els temps dels processos naturals i geològics amb la velocitat i acceleració de la tecnologia digital. El so es produeix en el moment en què tots dos es troben i continua fins que els blocs de matèria orgànica hagin acabat de descongelar. A mesura que avança el temps, la matèria s’acumula a la plataforma generant no només una disposició escultural, sinó reaccions impredictibles en el programari i una composició de percussió en curs que s’entén com a fruit d’una confluència entre un sistema analògic i un altre digital.

Permafrost proposa un paisatge orgànic que juga amb el temps, una geografia inestable que va de l’observació del paisatge natural, als regnes de dades en temps real i la manipulació orgànica i sonora. Nocions de moviment, inestabilitat, memòria, decadència, casualitat i contaminació que només podran visitar-se durant el temps que duri el procés de descongelació dels blocs de terra.

Permafrost ha estat seleccionat en la II convocatòria de residències de la Xarxa Europea de Creació Audiovisual Contemporània (ENCAC), liderada per Laboral Centre d’Art i Creació Industrial amb la col·laboració del LEV Festival com a soci estratègic. A la convocatòria es van presentar més de 180 projectes de 34 països.

La Xarxa Europea de Creació Audiovisual Contemporània pretén impulsar la innovació a partir de la suma del coneixement, experiència i recursos dels seus integrants. La diferent naturalesa dels socis afegeix, a més, una visió interdisciplinària i complementària.

A la imatge, inervenció d’Adam Basanta i Gil Delindro.

