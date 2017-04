Perifèric organitza una mostra de galeries i tallers a la Sala Amistat

annaïs miró

El projecte Perifèric, conduït per Tony Azorín i María Sola, organitza una mostra de galeries i tallers a la Sala Amistat, a la plaça doctor Trèmols s/n de Cadaqués entre els dies 28 d’abril i 1 de maig. Les galeries, tallers i espais d’artistes de Cadaqués, mostren la seva programació en una acció conjunta a les Sales d’Exposicions de la Societat l’Amistat. La mostra porta per títol Concentr·art. Les Galeries i Tallers de Cadaqués s’uneixen en un esdeveniment de participació i promoció de les exposicions que hi haurà al llarg de l’estiu. La Societat l’Amistat s’encarrega de gestionar s’edifici de la Sala, situat a la carretera de Portlligat. La Sala va ser inaugurada el desembre de l’any 1969 i des de llavors és la sala d’actes de Cadaqués. S’hi organitzen concerts, representacions teatrals, classes de ball i tot tipus de festes populars, com el Carnaval, la Festa Major d’Hivern o es dinar d’Homenatge a la Vellesa. La Sala té un aforament màxim de 350 persones i compta amb un bar, vestuaris, lavabos i un munta-càrregues. La junta també permet llogar aquest espai per a portar-hi diferents activitats, com ara assajos de grups musicals, conferències o cursos.

Etiquetes: Concertrart · galeries i tallers · María Sola · Perifèric · Sala Amistat · Tony Azorin