Performance Experimental de Núria Duran i Felipe González

Espai 10, Laboratori de les Arts Contemporànies, c/ Abaixadors, 10 de Barcelona presenta el 22 d’abril a les 20:00h. la performance experimental dels artistes Núria Duran i Felipe González. L’experiència serà el fruit de 4 dies de laboratori experimental, on els artistes realitzaran un treball d’investigació i acció conjunta.

Felipe González Berrios (1985) és un performer i poeta xilè radicat a Colònia, Alemanya. Llicenciat en Arts amb esment en Dansa a la Universitat de Xile, la seva formació artística l’ha realitzat a Xile, Cuba ia la Folkwang Universität der Künste a Essen Alemanya. Especialitzat en Dansa Contemporània, ha desenvolupat el seu treball en companyies de dansa i de forma individual compartint escenari junts a altres artistes en diferents parts del món. Des de 2013 ha desenvolupat un treball de recerca i exploració en la performance experimental.

Núria Duran, artista catalana (1971) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Amb una trajectòria expositiva en Galeries i Centres d’Art d’Espanya, Portugal, Alemanya, Suïssa i els Estats Units. Sent la seva primera escola el disseny tèxtil i la pintura, posteriorment va integrar el collage i el gravat explorant diverses experiències formals en la seva obra. Ha treballat durant anys amb el paisatge com a font d’investigació, buscant evidenciar les estructures darrere de la natura. En els últims anys ha explorat ja no des de l’exterior, sinó des de l’interior del cos humà, simbolitzant aquest micro univers en totes les seves formes de representació. Núria Duran proposa instal·lacions i escultures on els punts de connexió ja no són fixos, el cos-obra pot sempre seguir transformant-se en cossos mòbils i comunicants.

A la imatge, els artistes Felipe González Berrios i Núria Duran.

Etiquetes: Felipe González Berrios · Laboratori de les Arts Contemporànies · Núria Duran