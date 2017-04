Performance d’Alberto Cortés sobre Kandinsky al Museu Ruso

annaïs miró

La col·lecció del Museu Ruso de Màlaga presenta, els dies 28 d’abril i 12 de maig, una performance de l’artista Alberto Cortés especial per al centre al voltant de l’artista Kandinsky. L’actuació, que porta per títol Jornada Espiritual, barreja poesia, teatre i música per crear una peça creativa al voltant del pare de l’abstracció. El director de la performance dedicada a l’exposició temporal Kandinsky y Rusia és Alberto Cortés, qui compartirà espai amb Rebeca Carrera, Silvia Balvín i Rocío Guzmán. Els intèrprets d’aquesta peça creativa iniciaran el recorregut per l’espai didàctico dedicat a Schöenberg per acabar als exteriors del centre. Completen el grup Saul Wes (fotografia i vídeo) i Roberto Martínez (vestuari i construccions plàstiques). Alberto Cortés funda la Orden de los Jinetes del Nuevo Espíritu a partir de les idees espirituals i abstractes de Vassily Kandinsky, que recull al seu llibre De lo espiritual en el arte. Jornada Espiritual proposa un recorregut de l’espai museístic a partir de la idea del col·lectiu, una sèrie de sensacions, rituals i accions compartides entre intèrprets i espectadors per tornar l’esperit a l’art a través de la invocació de Kandinsky i de les seves teories.

Etiquetes: Alberto Cortés. performance · Kandinsky · Museu Ruso