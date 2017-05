Perejaume i Mariana Draper, premis honorífics GAC 2017

El dia 30 de maig s’han atorgat els Premis GAC 2017-X Nit del Galerisme, que tenen com a objectiu potenciar el paper difusor i emprenedor de les galeries d’art de Catalunya i posicionar-les com a centres fonamentals del mercat artístic i de la promoció d’artistes. A l’acte, que s’ha celebrat al MACBA, Perejaume i Mariana Draper han rebut el Premi Honorífic GAC–Fundació Banc Sabadell a l’artista i al galerista, en reconeixement a la seva trajectòria i al seu paper primordial en la difusió de l’art.

Organitzats pel Gremi de Galeries d’Art de Catalunya i amb la col·laboració de l’Associació Art Barcelona, els Premis GAC varen néixer en el 2008 amb l’objectiu de reconèixer a personalitats i agents culturals, que amb un coneixement i integració en el marc de l’art i del galerisme català, tenen un paper destacat en el mercat i en la promoció dels artistes, tant emergents com consolidats, a nivell nacional i internacional. Els premis són la cita anual amb tots els sectors de la cultura a favor de la projecció de l’art i del galerisme com a sector de referència i de gran importància a la societat i compten així amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, que també dóna nom als dos premis honorífics, i de DKV-Seguros, amb la dotació del premi a l’artista emergent per la millor exposició en galeria i del MACBA que ofereix el seu espai; i amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) i de la Diputació de Barcelona.

El comitè organitzador dels Premis GAC està format per representants del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya i de l’Associació Art Barcelona, amb la presidència de Mònica Ramon. El jurat ha estat format per Frederic Montornés, crític d’art i comissari d’exposicions independent, com a president; Sergi Aguilar, artista; Victòria Combalia, crítica d’art i comissària d’exposicions; Anna Maria Guasch, crítica i catedràtica; Ernesto Ventós, col·leccionista i Alícia Ventura pel premi DKV.

Els guanyadors d’aquesta edició són: Premi al col·leccionisme: Fundació Sorigué; a la millor exposició històrica en galeria: ‘Carlos Saura Fotógrafo. España años 50′ – Círculo del Arte; a la millor programació en galeria: Àngels Barcelona; a l’artista consolidat per la millor exposició en galeria: ‘Carlos Pazos. Naufragios recientes‘ (ADN galeria); premi DKV a l’artista emergent per la millor exposició en galeria: Mar Arza, por ‘Resquicio‘ (galeria RocioSantaCruz); premi a la crítica: Bea Espejo; premi al mitjà de comunicació: Time Out Barcelona i premi al comissariat: Fundación Museo Jorge Oteiza per ‘La desocupació de l’espai’ a la sala d’exposicions La Pedrera.

A la imatge, Perejaume.

Etiquetes: Associació Art Barcelona · Gremi de Galeries d'Art de Catalunya · Mariana Draper · Perejaume · Premis GAC 2017