Per una cultura inclusiva

mariona bachs

La cultura és un dret universal. Ens ajuda a comprendre el món que ens envolta, ens aporta coneixement i valors, riquesa i progrés. Tots som productors i receptors culturals, formem part de la vida cultural d’un país. Des de la xarxa Apropa Cultura fa més de deu anys que treballem perquè gaudim també, a Catalunya, d’una cultura que té en compte la cohesió i inclusió socials, la integració i la igualtat d’oportunitats per a les persones més vulnerables.

Apropa Cultura és una iniciativa que va néixer el 2006 a L’Auditori de Barcelona. Amb el suport de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, es donava resposta a la demanda de determinats grups socials de poder assistir a concerts a preus reduïts. Poc després, s’hi van adherir altres equipaments culturals barcelonins i la Diputació de Barcelona. En actualitat, el programa de l’Apropa Cultura s’ha expandit territorialment arreu de Catalunya i disposa de més de 60 equipaments culturals.

Gràcies al treball en xarxa, que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social, l’Apropa Cultura contribueix a fer que les activitats dels equipaments culturals siguin més inclusives. A banda de funcionar com una finestra única de reserves d’espectacles o visites a museus, a principi de temporada l’entitat organitza sessions de presentació de la programació. Aquestes serveixen per assessorar els educadors i perquè puguin triar l’esdeveniment més adequat per al seu grup.

En els darrers anys el programa ha posat èmfasi en formació, adreçada tant als professionals que treballen en centres socials com als treballadors dels equipaments. D’una banda, el curs Educa amb l’Art ofereix una formació en arts escèniques, música, arts visuals i plàstiques per als educadors socials. L’objectiu és, d’una banda, donar eines de creació per fomentar la participació dels col·lectius socials en les arts des dels seus centres. De l’altra, hi ha la formació en accessibilitat, adreçada al personal dels espais culturals per tal de donar eines i coneixement específic dirigits a proporcionar una atenció més personalitzada i adequada a cada tipus de col·lectiu.

El programa als museus. L’Apropa Cultura ofereix un ampli ventall de visites a exposicions i proposa activitats adaptades per a col·lectius determinats. Per exemple a Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània té el Programa Alzheimer a través del qual ofereix visites i activitats per a persones amb aquesta malaltia. El Museu Picasso programa diverses activitats participatives dissenyades de tal manera que s’adaptin a les necessitats de cada col·lectiu. La Fundació Joan Miró té una llarga trajectòria amb visites comentades per a persones amb discapacitat visual, i el Macba des de fa un temps organitza visites guiades sensorials a persones amb discapacitat intel·lectual. A Lleida, el Centre d’Art La Panera dissenya elaborats projectes artístics en col·laboració amb les entitats socials del territori.

Els tallers són les activitats que tenen més èxit. La participació activa és un aspecte molt important a l’hora de triar una sortida cultural a un museu, ressalta Clàudia Torner, coordinadora de l’Apropa Cultura. Durant els darrers tres anys, activitats com Voleu tocar el gamelan? del Museu de la Música o Retrat i Autoretrat del Museu Nacional d’Art de Catalunya les han experimentat més de 1.400 persones. D’altra banda, l’exposició més reservada a través d’Apropa Cultura va ser Pixar a CaixaForum el 2015 amb més de 800 visitants provinents d’entitats socials.

En general, els col·lectius valoren l’experiència molt positivament. Per a moltes persones, és la primera vegada que visiten un museu, i per tant es tracta d’una experiència nova que no deixa indiferent. Sovint, també, es valora el fet de visitar espais de la ciutat que potser no es coneixien, o que amb la visita fa que s’observin amb uns altres ulls. Tant els educadors com els mateixos usuaris expliquen que amb la visita a un centre cultural es desperten interessos, es fomenta la participació i la cohesió de grup. Al museu, es descobreixen sensibilitats i capacitats, sense oblidar el fet que es tracta d’una estona per desconnectar del dia a dia, passar-ho bé i explorar mons desconeguts. Per als treballadors dels museus també resulta una experiència gratificant, ja que la percepció visual d’un col·lectiu sensible sempre aporta una nova mirada a les exposicions.

3a Setmana Apropa Cultura. Amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a tothom, des de fa tres anys l’organització celebra la Setmana Apropa Cultura, que enguany serà del 23 al 29 d’octubre. Durant una setmana es duen a terme múltiples activitats als equipaments culturals per donar a conèixer la programació de la temporada, es fa una roda de premsa i s’engega una campanya de comunicació per donar-se a conèixer. A més, es comencen a organitzar les Cruïlles Apropa, un programa que posa en relació un equipament cultural amb una entitat social. Es tracta que els usuaris facin una activitat que no s’ofereix habitualment, i que els treballadors de l’equipament visitin l’entitat social per tal de conèixer l’entorn dels usuaris.

El projecte creix. Sonia Gainza, directora de l’Apropa Cultura, assenyala que en aquests deu anys de projecte la implicació dels equipaments culturals ha anat en augment, hi ha molta més conscienciació social que no pas al principi. Cada any s’adhereixen nous equipaments o esdeveniments culturals al programa, tant del sector públic com del privat. En la temporada 2017/2018, pel que fa a l’àmbit de les arts visuals i plàstiques, s’incorporaran set equipaments, entre els quals la basílica de la Sagrada Família, el Museu del Disseny, el Museu d’Història de Barcelona i el Museu de les Cultures del Món. Tot i així, Gainza reconeix que en el sector de les arts visuals aconseguir que un museu o una fundació privada s’adhereixin al programa requereix una gestió molt més acurada i lenta que amb l’àmbit musical o teatral.

Amb vista als propers anys, Gainza es marca com a objectius principals expandir el programa a tot el territori, així com aconseguir més participació del sector privat. De moment no es planteja expandir-se a altres sectors, tot i que no descarta oferir el programa als equipaments d’oci més endavant. Amb perspectives d’ampliar encara més l’adhesió d’institucions i fundacions en el programa, Gainza afirma que tots som responsables socials i, doncs, tots hauríem de vetllar per una cultura accessible. La cultura enriqueix les vides individuals, però també és el reflex de la societat en què vivim. Oferir un servei de responsabilitat social corporativa per una cultura inclusiva hauria de ser un precepte que les institucions i fundacions del país no haurien de defugir.

A la imatge, la Clara dibuixant.

