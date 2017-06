“Per què ens movem?”: S’obre la convocatòria de DOCfield Barcelona

DOCfield Barcelona, Festival de Fotografia Documental obre convocatòria per a la per a la recepció de projectes audiovisuals que explorin la temàtica del viatge en termes de mobilitat, sigui motivada per desig o necessitat, i la del diari personal de viatge, entre altres llenguatges documentals.

“Per què ens movem? Com ens transforma el viatge? De quina manera afrontem la trobada amb l’altre? És la mobilitat humana una condició, un privilegi, una necessitat?”

Les peces seleccionades es projectaran a NITS DOCfield, les vetllades gratuïtes de projecció que es duran a terme en el marc del festival. Les bases de participació es troben publicades a la pàgina www.docfieldbarcelona.org

Etiquetes: DOCfield