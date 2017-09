Pepe Miralles fa visible la història de la sida

El Casal Solleric, passeig del Born 27 de Palma, presenta del 15 de setembre de 2017 al el 6 de gener de 2018 l’exposició Encara aquí de Pepe Miralles, un recorregut transversal de la seva producció artística que recorre més de 30 anys d’història de la sida. L’artista durà a terme intervencions artístiques a les biblioteques del Rafal Vell, Ramon Llull, Son Ferriol i Son Sardina. La mostra, comissariada per Ramon Espacio s’inclou dins dels actes de commemoració del 30 aniversari d’Alas.

Aquesta exposició es proposa principalment com un complicat exercici de reconstrucció i documentació d’una part important de la producció artística que Pepe Miralles ha realitzat entorn de la temàtica del VIH/sida des dels inicis de la dècada dels noranta. Aquesta dificultat rau en el mateix caràcter de les obres, efímer, documental i públic, que n’impedeix la re-presentació en l’exhibició de manera tradicional, i en condiciona els modes expositius, que es materialitzen en molts de casos en forma de documentació, i que requereixen una explicació textual i contextual per a comprendre-les.

Aquest mode expositiu manté un diàleg coherent amb la progressiva desestetització de les obres de Pepe Miralles que desembocarà, en els seus darrers projectes, en treballs com Proyecto Sida Social/2, València 2006, que es planteja com un ampli dispositiu documental, com un desple- gament informatiu que té per objectiu analitzar i reflexionar sobre la qüestió del VIH/sida després de 30 anys de pandèmia, incidint en aspectes com el fracàs i l’escassesa de les polítiques de prevenció o l’homofòbia subjacent als missatges mediàtics. Per això l’artista es transmuta en un tipus d’arxivista que classifica, ordena, resumeix i ofereix una vasta quantitat d’informació perquè serveixi de punt de partida per al seu debat posterior.

El desplegament expositiu que es presenta al Casal Solleric s’organitza en una sèrie de seccions que, encara que tinguin un cert ordre cronològic, es plantegen més com a modes d’abordatge, com a apropaments a la qüestió des de diverses esferes que, principalment, com acabam d’indicar, envolten allò antropològic, etnogràfic i polític.

El regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha destacat el fet que l’exposició “dóna visibilitat a un tema que molts cops és invisible”. Seguint la idea de “cultura transversal i propera a la ciutadania estesa a tota Palma”, en paraules de Carrió, Miralles també durà a terme dues sessions de club de lectura a les biblioteques de Sant Jordi i Son Sardina. També, farà intervencions artístiques a les biblioteques del Rafal Vell, Ramon Llull, Son Ferriol i Son Sardina.

“Els artistes decidim sobre què fer feina, jo vaig decidir tractar aquesta temàtica perquè és una problemàtica que encara és aquí, encara és vigent”, ha explicat l’artista. El seu objectiu és “fer exposicions a llocs on puguin tenir efectivitat” perquè “l’art sempre té una relació amb allò social”. Amb aquesta mostra, “genera una reflexió” en l’espectador, un fet volgut i cercat per Miralles.

El president d’Alas, Joan Lluís Llull, i la psicòloga d’Alas Sonia Justo han remarcat la importància de mostres com “Encara aquí” perquè permet fer “una reflexió col·lectiva sobre allò que està passant”. “L’VIH molts cops és invisible, però segueix existint”, ha assegurat Justo.

A la imatge, fotografia de la mostra “Encara aquí”.

