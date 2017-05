Pepe Gimeno exposa el seu inconscient a Mr. Pink

annaïs miró

El dia 4 de maig de 2017, a les 2oh. Pepe Gimeno inaugura la seva exposició Al hilo del pensamiento a la galeria Mr. Pink de València, al carrer Guillem de Castro, 110. La mostra es podrà veure fins al 20 de juny de 2017, i s’articula en tres blocs: “El Gesto”, una recopilació de traços i dibuixos en blanc i negre sobre paper; “La Estructura”, una col·lecció d’escultures de materials de rebuig; i “La Expresión”, treballs pictòrics sobre llenç a partir de les estructures que contenen les seves escultures. “El Gesto”, part introductòria de l’exposició, inclou una sèrie de dibuixos que respon a un exercici d’estiu del 2010. Armat amb un pinzell i amb la ment en blanc, plasmava sobre un paper el que li dictava l’inconscient. El pinzell reproduia imatges i estructures que passaven veloces por la seva ment. Va repetir l’exercici moltes vegades. El resultat són un conjunt d’imatges figuratives i estructures abstractes difícils de crear racionalment. A “La Estructura”, que manté el pols de les seves col·leccions anteriors com a “En 59 fragmentos” i “The Green bag”, reprèn l’ús del rebuig per crear escultures que estableixen un diàleg fluïd i ric entre els elements que les conformen. Per últim, la part més renovada de l’obra plàstica de Gimeno, “La Expresión”, un conjunt de llenços on reinterpreta les estructures de les escultures. Es pregunta si podria traslladar els conceptes que contenen aquestes estructures tridimensionals a les dues dimensions.

