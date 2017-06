Exposició homenatge a Vázquez Montalbán, a la Biblioteca Carles Rahola

La Biblioteca Carles Rahola de Girona acull des del 22 de juny fins al 27 d’agost l’exposició Pepe Carvalho, una mostra itinerant d’artistes visuals que presenta obres basades en situacions o sensacions que tenen el seu origen en les novel·les de l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán protagonitzades per Pepe Carvalho.

Més de quaranta artistes de reconeixement nacional i internacional participen en aquest projecte que pretén reivindicar la figura d’aquest escriptor. L’exposició fa un recorregut per tots els llibres de la sèrie de Pepe Carvalho, i reuneix l’obra que ha realitzat expressament per a l’ocasió cada artista basada en un llibre de la sèrie. Entre els creadors que hi han col·laborat destaquen Plensa, Feito, Genovés, Arroyo, Ballester, Ciria, Leiro, Menchu Lamas i Antón Lamazares, entre d’altres. Destaca també la presència d’artistes vinculats a les comarques gironines, com Josep Ma. Guerrero Medina, José Luis Pascual i Santi Moix, que fa anys que treballa amb els ceramistes de la Bisbal.

L’exposició, que ha passat per Alemanya (Frankfurt, Hamburg i Munic), fent parada a Tolosa de Llenguadoc i Andorra, va arribar a Barcelona al gener, en el marc de la trobada literària BCNegra 17. Gràcies a la implicació i suport dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona i de la Diputació de Girona, va ser possible tancar una programació d’aquesta exposició en algunes poblacions gironines: durant el mes de febrer es va poder veure al Castell de la Bisbal d’Empordà, des del 22 de juny a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, a finals d’agost a la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar i a inicis del 2018 a Roses. Resten oberts altres possibles destinacions.

La presència de l’exposició a les comarques gironines esdevé un reflex de la de Manuel Vázquez Montalbán en aquestes terres, on va estiuejar durant molts anys. Entre altres coses, als llibres protagonitzats per Pepe Carvalho s’hi poden descobrir molts restaurants i plats típics de la nostra gastronomia.

A la imatge, detall d’una obra de José Luis Pascual.

