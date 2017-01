Pep Admetlla instal·la el seu laboratori conceptual a Can Mario

El Museu Can Mario de Palafrugell de la Fundació Vila Casas inicia la nova programació d’hivern amb la presentació de dues exposicions temporals dedicades a un dels autors més rellevants del panorama contemporani català, Pep Admetlla (Girona, 1962).

Per referir-nos a l’obra d’Admetlla és necessari situar-nos a l’epicentre d’un procés que brota en l’intel·lecte i que es bifurca a través de les múltiples formes de la creació. Arrecerat en el seu estudi de Girona on troba el silenci que el seu treball precís i reflexiu li exigeix, la producció artística d’Admetlla és concebuda com a obra d’art total. El procés, configurat per apunts, esbossos i provatures que no sempre arriben a materialitzar-se, pren la categoria d’obra d’art, atès que en ell és on rau l’essència del pensament de l’autor.

“La poètica de l’espai” – antològica que aplega més de vint anys de trajectòria artística – i “7 portes +1” – una sèrie de dibuixos que pertany al projecte “Dies Irae” i que comptarà, durant l’acte d’inauguració, amb la presentació del llibre per part de l’editorial Rupes Nigra -, ambdues exposicions a cura de Glòria Bosch, es podran visitar entre el 21 de gener i el 21 de maig de 2017.

“La poètica de l’espai” ha estat concebuda com una mena de bitàcola on els dibuixos, les maquetes, les pintures i les escultures recorren l’espai expositiu, mentre que “7 portes + 1″ reuneix una sèrie de dibuixos, una reflexió sobre l’exili en trànsit en el qual emergeix un pas erràtic d’una humanitat a la recerca d’una entrada, una porta oberta al seu món i, una vegada dins, l’espai buit per esperar la mort.

Per tal d’enriquir les mostres, es comptarà amb la celebració d’algunes visites guiades conduïdes per l’autor.

D’altra banda, el museu vol donar veu a noves propostes creatives que, a través de les noves adquisicions dutes a terme per comitè assessor de compres, d’una banda, i d’altres propostes de la col·lecció revisades i posades en diàleg, proposen un nou discurs expositiu.

En aquest sentit, un dels artistes que cal destacar és l’escultor Xavier Mascaró (París, 1965), autor dels dos “Guardians” de ferro fos que a partir d’ara s’emplaçaran al vestíbul del museu. D’altres obres del mateix autor es podran contemplar, per primera vegada, a les sales, com també ho faran els treballs d’Antoni Marquès (Sabadell, 1965) o Xavier Escribà (París, 1969). L’obra de grans dimensions “Empalats” de Marquès dialogarà amb els treballs d’Escribà que s’enriquiran amb l’adquisició d’un fragment de la gran obra “Quaranta-cinc anys i deu mesos” que, al seu torn, també compartirà espai expositiu amb tres obres d’Antoni Miralda. Destacar, finalment, la talla de fusta “Nano” de Gerard Mas (Sant Feliu de Guíxols, 1976), guanyador del Premi d’Escultura 2015 i protagonista de la darrera exposició individual del 2016 al Museu Can Mario.

“La vida al taller” de Mariona Esteba

Finalment, la Sala Empordà acollirà “La vida al taller” de Mariona Esteba (Barcelona, 1974), una instal·lació interactiva que consisteix a portar una representació del taller de l’artista dins del museu. L’obra, per tant, no es presenta acabada sinó que, com si es tractés d’una cambra pròpia, es manifesta en procés, aturada o desestimada, detinguda en diferents moments del seu procés creatiu. Esteba, mitjançant aquesta instal·lació, presenta la seva manera de viure i entendre el món posant especial èmfasi en conceptes com el llenguatge, la llibertat, l’amor, la coherència, la malaltia o la mort. En aquesta ocasió, la mostra es complementarà amb algunes visites guiades a càrrec de l’artista que ens convidarà a passejar pel seu taller i oblidar, durant una estona, l’espai museístic en el qual ens trobem.

