Pedres i perforacions de Javier Palacios a l’Espai Tactel

Del 29 de setembre al 10 de novembre de 2017, l’Espai Tactel, al carrer Dènia, 25, de València, acull l’exposició Magic Dolmen de l’artista Javier Palacios. El seu treball qüestiona i reivindica el llenguatge de la pintura figurativa. A través dels seus projectes construeix una revisió dels gèneres tradicionals per generar un mapa visual de la percepció contemporània de la imatge. D’una banda, utilitza imatges trobades a Internet que retoca i descontextualitza buscant noves relacions i significats. De l’altra, fabrica les seves pròpies maquetes amb materials de rebuig, que fotografia i retoca per després traduir-les al llenguatge pictòric. Es produeix un diàleg continu entre imatge virtual, escultura, fotografia i pintura. Les obres es relacionen entre elles per la sensació comuna que alguna cosa inquietant es troba rere allò aparentment bell i frívol, comimatges properes al pop art que amaguen alguna cosa defectuosa dins seu. L’exploració iconogràfica es concreta en la representació de pedres disposades com construccions megalítiques i de misterioses perforacions d’origen desconegut.

