“Pedra: Víctor Pedra, un cant a la vida” a la Sala Rusiñol

La Sala Rusiñol de Sant Cugat ha escollit al pintor i escultor Víctor Pedra (Barcelona, 1955) per a inaugurar l’any 2017. Un artista sentimental a la vegada que irònic que identifica correctament el món en què vivim com una gran pista de circ on tots nosaltres ens veiem obligats a executar difícils exercicis de malabarisme. La mostra s’inaugura el 13 de gener a les 19.30 h i es podrà veure fins al 8 de febrer del 2017. La presentació anirà a càrrec de Josep M. Cadena.

A través d’un cos volumètric i embolcallada d’una identitat iconogràfica, la figura femenina esdevé la protagonista. Les dones de Pedra tenen aires cubistes, corbes contundents i pits triangulars. Tot sovint ocupen gran part del llenç i apareixen gegantines respecte a altres elements representats, i és normal que així sigui perquè allò que és transcendent imposa la seva presència. Són figures femenines hieràtiques i d’elegant senzillesa.

L’univers pictòric de Víctor Pedra és oníric i profundament simbòlic. Ell reivindica un paradís que no gaudim a causa de les nostres pròpies incapacitats: el sol proporciona la millor escalfor que hi ha després de les carícies humanes, les palmeres ens atorguen la seva ombra, la pluja apaga la nostra set i les peres i les cireres ens ofereixen la seva dolçor. A la vegada, rius i mars ens conviden al viatge; tot i que, si sabem usar la imaginació, no necessitarem moure’ns i en tindrem prou amb un vaixell de paper per a anar a tot arreu.

Tampoc podem oblidar les enginyoses escultures de ferro policromat que acompanyen la mostra i que no amaguen la seva qualitat de pintor.

Etiquetes: Sala Rusiñol · Víctor Pedra