“Peces escollides. La selecció del col·leccionista”: 10 anys de Fundació Privada Mascort

Aquest 2017 es compleixen 10 anys de la creació de la Fundació Privada Mascort, de Torroella de Montgrí, dedicada a difondre el coneixement de la història, a la comprensió de l’art i a la preservació de la natura. Per celebrar l’efemèride, la Casa Galibern, seu de la Fundació Mascort, acull l’exposició Peces escollides. La selecció del col·leccionista, que es podrà veure fins el 15 d’octubre.

Peces escollides. La selecció del col·leccionista inclou 130 peces de ceràmica, d’orfebreria, mobles, joies, pintures, dibuixos, gravats, mapes i armes, entre d’altres, moltes de les quals daten des de l’època medieval fins a les primeres dècades del segle XX. També s’hi exposen obres d’època antiga com per exemple un casc corinti en bronze datat a Grècia entorn el 650 aC o el fragment d’un Hèrcules esculpit en marbre, del segle I i II dC d’època romana. També destaquen altres obres com un mapa de París del segle XVIII, una parella de pistoles de Ripoll, d’inicis de segle XVII, en fusta, ferro i argent, o la lletra reial (carta) de Ferran II el Catòlic, escrita en català el juliol de 1510, ordenant el pagament a Miquel Falcó, ciutadà de Barcelona, en retribució als seus serveis de guarda de lleons i altres animals ferotges de la ciutat.

Cada peça de la mostra ha estat escollida segons les preferències estètiques del col·leccionista, no per inversió econòmica ni pel seguiment d’escoles o estils determinats, tal com explica la comissària de l’exposició, Rosa Maria Creixell, que és doctora en Història de l’art i professora de la Universitat de Barcelona, en la introducció del catàleg que s’ha editat per a l’ocasió. El llibre-catàleg de l’exposició inclou un pròleg de Ramon Mascort, un text sobre el col·leccionisme d’art a càrrec del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Bonaventura Bassegoda i les fitxes tècniques de les peces seleccionades, amb fotografies a color i amb els textos en català i anglès.

En 10 anys, la Fundació Mascort ha rebut un total de 100.000 visitants (10.000 a l’any) que han gaudit de les 14 exposicions que han tingut lloc a la Casa Galibern. Des de la Fundació també s’han fet 31 col·laboracions amb altres institucions, s’han organitzat 7 exposicions en altres espais, s’han dut a terme diverses conferències i s’han editat 18 publicacions.

