Peces arquòeolgiques d’antigues civilitzacions a Feriarte

Durant nou dies, del 18 al 26 de novembre, Feriarte posarà a l’abast dels visitants centenars de peces d’arqueologia de diferents civilitzacions antigues, que convertiran a la Fira d’Art i Antiguitats d’Espanya en un veritable museu arqueològic.

Més de 80 antiquaris i galeries d’art presentaran, al pavelló 3 d’IFEMA, una acurada i exclusiva selecció d’objectes amb més de 100 anys d’antiguitat el nivell, bellesa i valor s’alcen com a principals trets diferenciadors.

Ars Historica Arqueologia, galeria madrilenya especialitzada en les civilitzacions antigues, té entre els seus objectius donar a conèixer al públic en general el món del col·leccionisme arqueològic i la seva compatibilitat amb la protecció i funció social del patrimoni històric. En aquest sentit, en Feriarte mostrarà una selecció d’algunes de les seves peces més significatives les quals abasten des de les antigues civilitzacions mediterrànies, com l’Orient Pròxim i Mitjà, Egipte, Grècia, Etrúria o Roma, fins a les diverses cultures precolombines i del sud-est asiàtic.

La Galeria F. Cervera Arqueologia és una empresa familiar amb més de quaranta anys de trajectòria nacional i internacional dedicada a la compravenda i difusió cultural d’objectes arqueològics especialitzats en les cultures més rellevants de l’antiguitat, Roma, Egipte, Grècia, Etrúria i les cultures d’orient pròxim i mitjà així com les cultures precolombines i sud-est asiàtic. Assistirà a la fira amb extraordinaris objectes com un Ushabty real del faraó Senkamanisken, 643-623 a.C., procedent de la Dinastia XXV Napata, i realitzat en serpentina.

En aquesta la 41º edició de Feriarte es presenta com a novetat Galeria Ganesha – Ancient Arts Of Àsia, que neix de la unió de tres reputades galeries amb una trajectòria de molts anys en el mercat de l’art, centrades en l’arqueologia, en les arts de les antigues civilitzacions, i que han unit esforços per oferir al públic i col·leccionistes, tant nacionals com internacionals, obres artístiques procedents de les antigues cultures d’Àsia.

La galeria J. Bagot Arqueologia – Ancient Art, especialitzada en peces de l’antiguitat clàssica, presentarà un disseny emulant els mercats que va construir a Roma l’emperador Trajà, que va presidir la major expansió militar de la història de l’Imperi i va emprendre un ambiciós programa de construccions a la capital.

Per la seva banda, Jesus Vico participa a la Fira per fomentar el col·leccionisme numismàtic i d’antiguitats arqueològiques i apropar-lo a tot tipus de públic

Etiquetes: Ars Historica Arqueologia · Feriarte · Galeria F. Cervera Arqueologia · Galeria J. Bagot Arqueologia - Ancient Art