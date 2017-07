Pareos i tovalloles amb missatges invaeixen les platges

La Fundació Antoni Tàpies, carrer Aragó 255 de Barcelona, presenta a platja de la Barceloneta, al voltant de l’IEM Espai de Mar, el 6 i 7 de juliol del 2017 de 18h a 21h la performance Cangaço.

Cangaço parteix de les manifestacions que van tenir lloc a Brasil el 2013. Un dels elements més visibles van ser els milers de pancartes i cartells que tenien escrits els més diversos eslògans i reivindicacions, utilitzant moltes vegades poesia, humor i apropiacions crítiques i creatives.

Els artistes van estampar algunes d’aquestes frases a pareos i tovalloles de platja que esteses a l’arena o envoltant els cossos bronzejats es distribuïen per la ciutat deixant en el seu rastre els seus missatges.

A Barcelona treballen amb diferents col·lectius com l’Associació d’Artistes i Artesans de la Barceloneta per recuperar o crear noves frases que reflecteixin les problemàtiques i la història del barri. A partir d’aquí aquestes cangas (nom portuguès per a pareo o vestit de tela) es podran veure voltar per la platja i penjades als balcons de la Barceloneta durant dos dies de juliol.

A la imatge, performance “Cangaço”.

