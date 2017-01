“Parelles Artístiques” a l’Ateneu de la Fundació Iluro

El programa artístic del CFP Alterarte, Osonament, Fundació Antiga Caixa de Manlleu i BBVA CX, presenta les obres del Maresme de l’onzena edició de Parelles Artístiques, Experiències creatives per la salut mental, que tindrà lloc el dia 3 de febrer a les 19h a l’Ateneu de Fundació Iluro (Carrer La Riera, 92 de Mataró) L’exposició es podrà visitar fins al 5 de març de 2017.

La persona amb problemes de salut mental sovint ha d’afrontar una doble dificultat per viure amb normalitat: la mateixa malaltia i els prejudicis i discriminacions que rep del seu entorn, el què es coneix com l’estigma social. Precisament, per reeducar la societat al voltant de la salut mental, Osonament, amb el suport de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA CX, organitza des de fa 11 anys el projecte Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental. El concepte de Parella artística significa que cadascuna de les obres ha estat creada a “dues mans”, entre un artista amateur, usuari dels serveis de salut mental i un artista professional. Des de la creació del projecte a Osona s’han anat sumant a la iniciativa diferents centres de Catalunya, impulsant les seves pròpies parelles artístiques.

Enguany, el programa artístic del CFP Alterarte també ha decidit portar a terme aquest programa artístic a la ciutat de Mataró amb el suport i participació dels artistes de l’Associació Sant Lluc per l’Art i la Fundació Iluro. Les obres resultants, que es podran veure a l’Ateneu de Fundació Iluro, han utilitzat tècniques que van des del collage fins a l’edició de fotografia i vídeo.

Etiquetes: Ateneu de la Fundació Iluro · Parelles artístiques