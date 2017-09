“Papers” de Josep Serra a La Destil·leria

El 30 de setembre, La Destil·leria de Mataró comença temporada amb l’exposició de l’artista abstracte Josep Serra. La mostra, que acull una gran quantitat de peces inèdites, vol ser un relat construït «sobre un material senzill i fràgil, el paper, que permet experimentar amb diferents textures». Josep Serra fa servir el paper emprant una tècnica mixta amb pigments i acrílics.

Espontani, caòtic, creador de bellesa, de formes, de colors i de moviment. Josep Serra és un artista abstracte que quan treballa abandona el cavallet i pinta través de l’acció, recordant el drip painting de Pollock, però amb un estil i un discurs propis que transcendeixen les limitacions i col·loquen les emocions en primer pla.

«Soc un pintor representatiu, però no un pintor d’aparences. Pinto quadres representatius de situacions emocionals».

Serra respon a les preguntes retòriques a cops de brotxa i espàtules de grans dimensions que provoquen una vibració permanent creant contrastos entre colors primaris, entre el blanc i el negre, aconseguint una lluminositat i una nitidesa espectaculars.

«El paper em permet treballar amb més agilitat, jugant amb infinites textures, que van de la subtilesa a la contundència sense perdre unitat». I encara més: sense filtres. Josep Serra troba en l’abstracte un mitjà d’expressió sincer i pur. Mirant la seva obra es poden percebre moviment, matèria, però sobretot, emocions.

En aquesta exposició hi veurem obres sobre paper, un material que Serra mai no ha abandonat. «Des de sempre he reunit al meu estudi una gran quantitat d’obra inèdita que mai no ha deixat de créixer». Avui, aquesta obra surt de l’estudi per ser exhibida a La Destil·leria.

La inauguració serà el dia 30 de setembre, i la presentació de l’artista i l’obra anirà a càrrec de Vicente Gallego. Aquell mateix dia, es podran comprar peces amb un 5% de descompte.

Josep Serra ens obre les portes del seu taller per crear un espai de diàleg i d’intercanvi d’opinions sobre la seva obra. L’activitat tindrà lloc el 28 d’octubre, a les 12 h, i tindrà un aforament limitat de 20 persones.

