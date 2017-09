Paolo Chiasera i Paolo Colombo a l’Espacio Valverde

Espacio Valverde inaugura el 14 de setembre una mostra, comissariada per Paloma Martín Llopis, que presenta el treball de Paolo Chiasera i Paolo Colombo.

“Chiasera i Colombo són, en definitiva, pensadors que entenen el significat clàssic del terme humanista en la seva totalitat, i ho transcriuen en el seu Modus Vivendi. Tots dos artistes es reuneixen en Espai Valverde per narrar, aquesta vegada, una història pròpia. S’estableix doncs, un diàleg intergeneracional, amb estils i formats diversos que tenen la característica comuna de convergir en la coherència que té una manera de vida similar. S’enfronten ara amb equitat plàstica i intel·lectual; es tornen a mirar i es reconeixen. A més, se senten en sintonia cohabitant aquest espai atemporal. Les pintures de Chiasera tenen la força estètica del gegant, i la complexitat tècnica de l’alquimista que barreja amb mitjans extravagants diversos materials per aconseguir efectes màgics en el llenç. Les subtils aquarel·les de Colombo són, però, el resum d’una vida refinada, d’una lectura encertada, d’un profund coneixement de les cultures greco llatines reinterpretades des de la contemporaneïtat. Colombo viu des de fa anys a Atenes perquè quan s’ha viscut a tot arreu cal tornar a l’origen de la nostra cultura, al més arcaic del nostre ésser per saber on trobar les muses, i per deixar, com diu en el seu poemari verbalitzat en obra d’art, que les sirenes et sedueixin cop i un altre.”, escriu la comissaria de la motra.

Etiquetes: Espacio Valverde · Paloma Martín Llopis · Paolo Chiasera · Paolo Colombo