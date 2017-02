“Panorama”, el paisatge contemporani de Pellu Irazu, al Guggenheim Bilbao

Pello Irazu: Panorama examina els trenta anys de trajectòria d’un dels principals renovadors de l’art contemporani basc i espanyol. Amb més d’un centenar d’obres, l’exposició incorpora algunes de les fites i les obres mestres de la carrera d’Irazu, utilitzant un dispositiu conceptual –un gran corredor que talla en diagonal a través del centre de l’espai– per crear una perspectiva simultània on el passat i el futur s’uneixen en un present continu.

Figura clau en l’escena de l’art contemporani, Pello Irazu ha forjat un corpus coherent des de la dècada de 1980. La seva obra alterna un ampli espectre d’escultura – des de petit format i creacions tridimensionals a instal·lacions i objectes híbrids– a fotografies, dibuixos i pintures murals, que exploren de forma exhaustiva els problemes derivats de les múltiples relacions entre els nostres cossos, objectes, imatges i espais.

Com el seu títol indica, Panorama, més que la mirada cap enrere que implica tota retrospectiva, és una visió multidireccional on el temps es plega en l’espai oferint una espècie de paisatge. Comissariada per Lucía Aguirre, l’exposició s’estructura en tres àmbits cronològics: l’etapa inicial que va de 1984 a 1989; els nous objectes i allò domèstic composen la segona etapa, que va de 1990 a 1998; i una última etapa que arriba fins a l’actualitat.

Panorama es pot veure a Guggenheim Museum Bilbao, del 10 de març al 25 de juny de 2017.

Etiquetes: Escultura · Museu Guggenheim Bilbao · Pellu Irazu