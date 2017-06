Palau Solterra, quatre exposicions per a aquest estiu

gisela chillida

El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, c/ de l’Església 10, presenta quatre noves exposicions per a l’estiu de 2017, dedicades al Premi de Fotografia 2017, Jordi Belver i Daniel Giralt-Miracle, Carme Masià i Jordi Puig. Les mostres es poden visitar del 17 de juny al 26 de novembre de 2017.

El Premi de Fotografia 2017, amb caràcter triennal i amb l’objectiu de donar suport als diferents creadors contemporanis catalans o residents a Catalunya, pretén estimular la reflexió i la creativitat dins l’àmbit de la fotografia. Enguany, un jurat format pel fotògraf i crític d’art Juan Bufill, el fotògraf Oriol Jolonch —guanyador de l’edició anterior—, el galerista Fernando Peracho, el col·leccionista Rafel Tous, el vicepresident de la Fundació Vila Casas, Antonio Sagnier, i el seu president, Antoni Vila Casas junt amb la directora d’Art, Glòria Bosch, en qualitat de secretària, anunciarà el veredicte el 17 de juny de 2017.

El fotògraf Jordi Belver (Barcelona, 1950) i el crític d’art Daniel Giralt-Miracle (Barcelona, 1944) esdevenen imatge i mirada a Mirada i gest. 35 artistes. 1977-2007, una mostra que recull la psicologia de trenta-cinc creadors. A partir d’una sèrie de retrats elaborats entre la dècada dels 70 i la primera dècada de 2000, ambdós creadors —l’un des de la paraula i l’altre des del visor— copsen la intuïció del gest. En aquest sentit, Glòria Bosch, directora d’art de la Fundació, apunta com tots dos, amb les seves eines, transformen la mirada en el gest i la reflexió que ens pot donar l’essència de cada artista, però alhora ens donen una altra extensió: el reflex dels mateixos autors.

Res no és per sempre. Carme Masià, la nova edició del cicle “Diàlegs amb la col·lecció” recull un exercici de recerca d’afinitats plàstiques entre el treball poètic de la fotògrafa Carme Masià (Girona, 1952) i l’obra del fons “Nakazora 828” de l’artista japonès Masao Yamamoto (Gamagori, 1957). Mitjançant aquests diàlegs es pretén donar una nova mirada al fons de la col·lecció establint nous punts de contacte entre diversos autors, sigui per afinitat o per diferència. En aquesta ocasió, les sinergies entre autors es manifesta en les formes suaus i subtils que suggereixen una enganyosa senzillesa entorn dels objectes enaltits.

El Palau Solterra acull també una mostra dedicada a Jordi Puig (Cerdanyola del Vallès, 1963), artista que forma part del fons de la col·lecció de la Fundació Vila Casas. Puig genera imatges a partir de la divergència entre existències reals i virtuals per acabar fent explícita la visió del que no té nom ni lloc. Sense trampes, ens condueix a un conflicte visual entre el que veiem i el que creiem, amb una poètica del color irònica i mordaç. Les fotografies presentades són una reivindicació dels objectes quotidians com a subjectes artístics. Segons Pau Minguet, els objectes fotografiats per Jordi Puig passen a embolcallar-se d’una voluntat de fer veure a l’espectador el potencial estètic, el misteri, de molts dels objectes que ens acompanyen, sovint invisibles, en el nostre dia a dia.

A la imatge, Miquel Barceló vist per Jordi Belver a la mostra “Mirada i gest. 35 artistes. 1977-2007″.

