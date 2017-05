“Paisatge en joc” i Josep Darder, al Museu de la Vida Rural

Paisatge en joc. Això és el que tu vulguis, mostra del projecte Terra-lab, guanyador de la primera edició del premi Lluís Carulla de promoció de projectes culturals, i Josep Darder, retrats de llençol són les dues exposicions que presenta el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. Paisatge en joc. Això és el que tu vulguis es podrà veure a la Sala Lluís Carulla del 13 de maig al 23 de juliol i Josep Darder, retrats de llençol, a la Sala Maria Font, del 26 de maig al 27 d’agost.

Terra-lab

Paisatge en joc. Això és el que tu vulguis, de Rut Panusé, Albert Gusí i Jaume C. Pons Alorda, és, en opinió de Jaume C. Pons, “un convit a jugar amb l’entorn per acostar-nos al món des d’una mirada més neta i fins i tot innocent. Per altra banda, Paisatge en joc també deixa constància de com, avui dia, la nostra realitat immediata està sota un perill inqüestionable”. Per aquest motiu: “Panusé, Gusí i Pons es proposen irrompre en el paisatge i desafiar-lo a partir de la manipulació directiva, entesa com una forma tan bona com qualsevol altra per desautomatitzar-lo, per tornar a oferir-lo des d’una nova possibilitat que escapi de les convencions establertes i sempre a partir d’uns recursos molt concrets; un finíssim sentit de l’humor i un caràcter performàtic que no amaga, en cap cas, la seva intenció gamberra i summament provocativa.” A partir de la fotografia, la poesia i la intervenció directa, els tres artistes es proposen “jugar amb el paisatge català i, al mateix temps, fer-lo més visible perquè aquest mateix paisatge català no desaparegui dins del caos magmàtic de la postmodernitat del segle XXI”.

Josep Darder

La majoria de la gent, en l’actualitat, porta a sobre un aparell que li permet fer fotografies. Ben diferent de la situació de principis del segle passat, la possessió d’una càmera fotogràfica era molt més inusual i tenir-la convertia de facto el seu propietari en fotògraf. Aquesta tessitura era fins i tot més acusada en l’entorn rural. Arreu del territori trobem personatges que –a vegades compaginant altres oficis– esdevingueren els cronistes gràfics de pobles i comarques senceres.

Josep Darder Recasens n’és un bon exemple, la seva obra és plena de retrats de pagesos, jornalers o masovers, sobretot de la zona propera a la seva vila, Pontós (Alt Empordà). A través de la seva feina, la mostra mirarà de descobrir el paper del fotògraf en la societat rural i també la figura específica de Josep Darder. L’exposició és una iniciativa de l’Associació Cultural Narcís Darder, feta conjuntament amb el Museu de la Vida Rural de la Fundació

Carulla.

El Museu de la Vida Rural té previst inaugurar el 28 de juliol Per Catalunya en carro. Els viatges d’artistes de Santiago Rusiñol i Ramon Casas, exposició que clourà l’Any Casas.

A la imatge, Terra-lab. Paisatge en joc. Això és el que tu vulguis. Museu de la Vidal Rural.

