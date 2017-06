Pablo Picasso i Josep Palau i Fabre: una amistat esdevinguda exposició

La Fundació Picasso Casa Natal de Màlaga presenta Palau mira Picasso, una mostra que recull documents, fotografies i altres materials inèdits que revelen l’amistat entre el poeta i el pintor. L’exposició es pot visitar fins al 8 d’octubre.

L’estreta amistat entre el poeta i dramaturg català Josep Palau i Fabre (1917-2008) i Pablo Picasso ha deixat per a la història moments únics i íntims de la vida i obra del pintor malagueny. Aquests moments compartits queden immortalitzats en l’exposició comissariada per Víctor Fernández, Palau mira Picasso, que s’inaugura avui a la Fundació Picasso Casa Natal i que es podrà visitar fins al 8 d’octubre. La mostra, que reuneix més d’un centenar de peces de l’arxiu personal de Palau i Fabre, està composada per una selecció de fotografies, documents i treballs del propi pintor.

Una de les peces més esperades és el quadre Vista del port de Màlaga, considerada com la primera obra artística de Picasso. “El primer oli que es coneix de Pablo devia ser pintat cap al 1888: Vista del port de Màlaga, versió de la còpia que va fer el seu pare en 1887 de l’oli original d’Emilio Ocón i Rivas (datat el 1878). Sembla ser -segons explica Maya Picasso – que el va pintar de memòria (el quadre del pare era al saló), a la llum d’una petita espelma, amagat sota el llit de la seva germana Lola, que li subministrava pintura rascada de la paleta de don José “, segons es recull en diferents biografies sobre l’artista.

A més d’aquesta pintura, l’exposició treu a la llum part de l’arxiu del poeta, amb una selecció de les seves fotografies. Són imatges, majoritàriament inèdites, en què retrata Picasso, però també aquells llocs i persones relacionats amb la biografia de l’artista. Gràcies a aquesta tasca documental, també es pot conèixer la faceta de fotògraf del dramaturg català. Amb la seva càmera va retratar tant el pintor, com els principals decorats que conformen la cartografia de l’autor de Les senyoretes d’Avinyó, a més d’obres i personatges, una fascinació que Palau va mantenir viva fins al final de la seva vida. Durant el recorregut per l’exposició, el visitant podrà conèixer els escenaris relacionats amb el pintor a Màlaga, La Corunya, Barcelona, ​​Madrid, Horta de Sant Joan o Gósol, així com a França, Itàlia i Holanda.

