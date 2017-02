Pablo Genovés a la Catedral de Sant Pau de Londres.

Pablo Genovés serà el primer artista espanyol en mostrar la seva obra a la Catedral de Sant Pau de Londres.

Genovés (Madrid, 1959) ha estat convidat pel comitè artístic de la catedral de Sant Pau (Londres) per crear una sèrie d’obres site specific en el marc del programa “Just Water” que presentarà aquesta catedral al llarg del 2017. Aquest programa, que començarà l’1 de març a Anglaterra, està inspirat en la problemàtica del canvi climàtic i s’exhibirà també en altres catedrals del món. D’aquesta manera Pablo Genovés es converteix en el primer artista espanyol a exposar a Sant Pau, on han mostrat la seva obra creadors de rellevància internacional com Bill Viola, Anthony Gormley o Yoko Ono.

Sota el títol Tides, Genovés treballa amb l’obra mestra neoclàssica de sir Christopher Wren, excloent els habituals edificis barrocs que en treballs anteriors li havien proporcionat una metàfora per a la decadència i l’arrogància. No obstant això, les línies netes i l’ordre harmoniós dels arcs i les esferes que es repeteixen amb rítmica musicalitat, proporcionen el contrapunt perfecte a la cacofonia del caos de la natura que creix i s’eleva en interiors tan familiars. S’estableixen contrastos formals entre l’estructurada arquitectura vertical i els cossos amorfs horitzontals d’aigua i boira. Dos grans forces, l’ordre i el caos, atrapats en la superfície de l’obra, destinats a la batalla per definició. “L’aigua significa vida i mort, renaixement i collita, inundacions i sequeres, mentre va fluint amb les seves marees a través del nostre planeta”, afirma l’artista. L’aigua és a més fonamental en els rituals de totes les religions, com a símbol d’aquesta vida, “és un tema més que apropiat per a la catedral de Sant Pau”.



Genovés és l’artista per excel·lència d’aquesta “era antropogènica”. La seva obra reflecteix fortament la manera en què l’activitat humana afecta el clima i al medi ambient. Aquestes forces causen un efecte dramàtic sobre l’existència i el moviment humà en una espiral cada vegada més preocupant. El seu treball dramatitza aquest món incert: la transició i el canvi en el temps són els grans temes de les seves collages fotogràfics, sovint fets amb imatges històriques, que ell anomena “imatges rescatades”. A Altar, els àngels marmoris semblen tractar d’ascendir fugint de les temoroses aigües per refugiar-se al dom voltat de la catedral i evoquen una desafortunada família esperant a ser rescatada de les inundacions. Mentrestant, un pinacle de fusta tallada flota en el pla mitjà com una boia sense lligams.



A Cúpula, petits cúmuls blancs, com sortits d’un quadre de Tiepolo, s’eleven buscant en va escapar de la fosca ombra d’una propera mirada, que de manera ominosa fa ressò al cercle de la famosa cúpula. A Nau els llums de l’església segueixen cremant sobre el nivell de l’aigua, a punt de ser engolides, són l’evidència d’un èxode humà molt recent. Tota aquesta destrucció de la cultura per part de la Naturalesa hauria de ser esfereïdora. No obstant això la bellesa de l’extraordinari monument de Wren a la glòria de Déu i a l’esperança humana i les grans masses d’energia de les marees, fan que les imatges siguin emocionants i fins i tot edificants.

La instal·lació de Pablo Genovés a la catedral de Sant Pau planteja de manera paradoxal idees pertorbadores, simbolitzades en la destrucció del propi edifici que les conté.

A la imatge, “Altar”, Pablo Genovés, 2017.

Etiquetes: Catedral de Sant Pau de Londres · Pablo Genovés