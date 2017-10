Oscar Tusquets presenta “Gran Benidorm” a l’espai Rambleta de València

Després del seu pas exitós per Londres, Barcelona i Benidorm, arriba a València Gran Benidorm, el darrer treball del polifacètic artista català Òscar Tusquets. Es tracta d’una exposició que ofereix una reflexió visual sobre les virtuts i la grandesa de la ciutat alacantina. La mostra, composta per olis, aquarel·les, dibuixos, collages i vídeos, no es limita a recrear el seu skyline i el seu model urbanístic, sinó que fa un pas més enllà i exhibeix també la vitalitat que es respira als seus carrers.

Tusquets reconeix que la seva fascinació per Benidorm “que no ve d’ara sinó de gairebé mig segle enrere, escandalitza la majoria d’intel·lectuals i de gent de bon gust, però és compartida per destacats sociòlegs, urbanistes i arquitectes i per centenars de milers de turistes”.

El centre cultural reprèn les seves Factories Rambleta, tornant a reunir talent, conversa, controvèrsia, debat, diversió i la possibilitat de pensar diferent. En aquest sentit, abans d’inaugurar l’exposició es porta a terme una taula rodona amb la presència de Tusquets i de diversos professionals valencians, com els arquitectes Ramón Esteve, Sonia Rayos o Borja García, el dissenyador Manolo Bañó i l’urbanista Ramon Marrades.

La conversa s’estructura al voltant de les passions artístiques de Tusquets, dels nous i vells axiomes sobre l’urbanisme i l’arquitectura de les ciutats i d’aquesta admiració confessa que té Tusquets per Benidorm.

L’exposició Gran Benidorm s’inaugura al centre cultural Rambleta el 18 d’octubre i es mantindrà oberta al públic fins al 5 de novembre.

