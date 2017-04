“Ornamentales. Derivas” de Rufo Criado a la Galería Juan Silió

La Galeria Juan Silió mostra la tercera exposició individual a Santander de Rufo Criado (Aranda de Duero, 1952), un artista definit pel crític d’art, Mariano Navarro com “un dels principals representants internacionals de l’abstracció geomètrica en la seva vessant no reduccionista i que ha estès la seva pràctica a altres àmbits propers, com la digitalització informàtica o l’ús de les projeccions de llum, i llunyans aparentment d’ella, com l’escultura pública o la instal·lació”.

L’exposició Ornamentales. Derivas té el seu origen en l’exposició Geometrías Ornamentales, presentada el 2014 al Centre d’Art Alcobendas de Madrid, que prenia com a punt de partida un viatge a Istanbul realitzat per l’artista l’any 2011. L’impacte visual que li produeixen les mesquites, la seva decoració ornamental envoltant i la seva inevitable relació amb l’espiritualitat van motivar una sèrie de nous treballs, denominada Ornamentales, que inclou, fins a la data, 42 obres, 7 de les quals es mostren a la galeria Juan Silió.

Aquestes pintures de Rufo Criado reivindiquen des del present l’ús del terme ornamental, buscant dotar a les seves noves composicions geomètriques d’un esperit intimista i -si és possible- transcendent. El resultat és d’una gran densitat visual on l’ús de la línia i el color adquireixen una nova dimensió espacial que va més enllà del que és estrictament compositiu.

Ornamentales.Derivas es pot veure a la Galeria Juan Silió (carrer del Sol, 45) de Santander del 29 d’abril al 10 de juny.

A la imatge, “Cristal Interior” Nº 8. 2016. Acrílic sobre llenç. 65x92x4 cm.

