Oriol Vilanova i Objectes de la Col·lecció Tàpies a la Fundació Tàpies

El dia 5 de febrer s’inaugura a la Fundació Tàpies de Barcelona Diumenge d’Oriol Vilanova, comissariada per Carles Guerra i Antoni Tàpies, col·lecció. Objectes. La mostra de Vilanova es podrà visitar fins al 28 de maig del 2017 i la Col·lecció de Tàpies fins al 28 de setembre del 2017.

En aquest projecte per a la Fundació Antoni Tàpies, Oriol Vilanova desplega un sistema conjuntural que permetrà treure a la llum la quasi totalitat d’una col·lecció miscel·lània. Si bé l’artista ha proposat una sèrie de motius que ha destriat en seccions més o menys operatives les compres indiscriminades de cada diumenge, en aquesta ocasió sotmet la massa acumulada de cartes postals a una indistinció que amenaça de desfer les més de cent categories que ell mateix s’havia donat per ordenar aquest fascinant conjunt d’imatges. Diumenge transformarà la Fundació Antoni Tàpies en un museu de totes les èpoques i àmbits geogràfics que turistes d’altres temps han compartit a través d’un format tan modest com és la carta postal.

A finals de la dècada de 1960, coincidint amb un increment del seu compromís polític, Antoni Tàpies va accentuar el treball amb objectes. Aquest interès, però, no era nou. Tàpies ja s’havia endinsat en el món dels objectes des de l’inici de les pintures matèriques. El 1956 va realitzar per a l’aparador de la botiga Gal·les del passeig de Gràcia de Barcelona l’obra Porta metàl·lica i violí. Aquesta obra posava en relació una vella porta de magatzem, en aparença estrident i lletja, amb un violí. Amb aquesta intervenció, que s’emmarcava en la creació de cinc escenaris nadalencs organitzats per Alexandre Cirici, valorava aquells elements socialment condemnats al desús. L’exposició s’inaugura el 5 de febrer a les 12 h.

A la imatge, obra d’Oriol Vilanova.

