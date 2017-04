Del 13 al 17 d’abril, el pavelló firal de la Bisbal d’Empordà serà escenari de l’onzena edició de la Fira Antic Empordà, que continua amb l’afegitó Antic & Design. Com bé ha comentat el galerista Miquel Alzueta, “el món de les antiguitats evoluciona. Des de fa uns anys existeix un creixent interès per totes les peces que van ser creades durant el segle XX. Si al començament només era el modernisme, l’interès del públic s’ha eixamplat primer a l’art Deco, al racionalisme, al pop i, fins i tot, a les creacions dels anys 80. Ara, els mobles tenen nom i cognom, data de naixement, catalogació… Ha nascut un nou mercat creat per la demanda d’un públic més jove que vol una estètica més lligada amb els seus temps”. Per aquest motiu, la Fira Antic Empordà continua en la seva línia, iniciada la passada edició, d’incorporar dissenyadors i interioristes.

L’Associació d’Antiquaris, Brocanters i Restauradors de la Bisbal i Rodalies, conjuntament amb l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, organitza aquest esdeveniment, dirigit per Daniel Sabater, i que edició rere edició es consolida i presenta una selecta i variada mostra de mobiliari, pintures, escultures i arts decoratives procedents dels millors antiquaris i decoradors de la zona. Antic Empordà tindrà la presència de professionals de la restauració i conservació de béns mobles. A més, com ja hem comentat, la fira s’enriqueix amb la presència de dissenyadors, en consonància amb l’important creixement del disseny i l’interiorisme dins del sector.

Els expositors provenen majoritàriament de l’Empordà, tot i que en les darreres edicions hi han participat expositors d’arreu de Catalunya i també de la Catalunya del Nord.

Antic Empordà. Antic & Design s’ha convertit en els darrers anys en un referent obligat entre els salons d’antiquaris i brocanters de Catalunya.

Els horaris de la fira seran d’11 a 20 h i el dilluns, dia 17 d’abril, d’11 a 16 h.

Etiquetes: Fira Antic Empordà 2017