Once upon a time” de Narcís Gironell a Can Gruart

Fins a final de febrer es pot visitar l’exposició de pintura de Narcís Gironell Once upon a time al Centre Cultural Can Gruart de Vilablareix. Aquest mostra, que es va inaugurar el dia 3 de febrer, combina les pintures de Narcís Gironell i un conte escrit per Martí Gironell, on s’expliquen, amb els seus respectius estils, què passa amb els personatges dels contes un cop la història s’ha acabat i es tanca el llibre.

Els horaris de visita a la mostra són de dilluns a divendres de 16 a 22 hores.

Etiquetes: Can Gruart de Vilablareix · Narcís Gironell