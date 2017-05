“On affection” de Fermín Jiménez Landa, a la NoguerasBlanchard

NoguerasBlanchard presenta una nova mostra del projecte expositiu col·lectiu On Affection a l’espai de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest projecte se centra en les pràctiques performatives que posen èmfasi en l’experiència del cos i a la seva capacita per tal d’afectar i ser afectat. Aquesta temporada, els artistes participants són Mercedes Azpilicueta, Fermín Jiménez Landa, Benoît Maire, Jacopo Miliani, Bruce Nauman, Christodoulos Panayioutou i Cally Spooner.

Allò que avui en dia denominen performance no és el mateix dels seus inicis. La pràctica de la performance ha experimentat molts canvis al llarg dels anys, així com també la supremacia de l’objecte s’ha post en qüestió. Però allò que no ha canviat és el potencial afectiu dels actes performatius sobre el públic. Afecció és el procés a través del qual l’afecte és transmès entre coses que no deixa distinció clara entre l’individu i el seu entorn immediat. Resumidament, l’afecta no es pot expressar completament amb el llenguatge i necessita de la gramàtica corporal.

Des del 6 de maig fins al 2 de juny s’hi pot veure Bamboleo de Chandler de Fermín Jiménez Landa, obra que fa al·lusió a una petitíssima desincronització que ens fa reflexionar entorn a les relacions en el context socioeconòmic en el qual estem i la circulació de persones i de capital. El dia 3 de maig, tres terrissaires, un de nascut a Amèrica, un de nascut a Àsia i un d’europeu, van treballar in situ fent uns recipients. Els seus torns de treball es van programa d’acord als horaris laborals dels respectius països d’origen. D’aquesta manera es va posar en marxa una capa performativa que variava en funció de les fusos horaris, de la geografia i de la política. A voltes, els horaris se solapaven i en acabar, els recipients van quedar a terra exposats i assecant-se.

L’expressió balanceig de Chandler que dóna títol a la peça, és una petita oscil·lació de l’eix de rotació de la terra que afegeix 0,7 segons d’arc en un període de 433 dies.

